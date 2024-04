Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

En esta campaña cierra la lista tras varios años en cabeza. ¿Eso quiere decir que en política se pueden dar pasos atrás?

Va a ser una campaña distinta después de haber sido cabeza de cartel cinco veces, aunque ya había ido como cierre en las generales de julio. En nuestro espacio el código ético limita los mandatos para que nadie se perpetúe.

Usted ha vuelto a su empleo anterior, de procurador en los juzgados.

No es lo mismo salir de las listas cuando tienes un puesto reservado que cuando entrar es un salto arriesgado, porque el problema cuando vuelves es que has tenido el negocio cerrado. Y además te pasas el primer año quitando telarañas.

¿Por eso hay tan pocos autónomos en las instituciones y por eso en ellas les hacen tan poco caso?

Efectivamente, ese es el motivo. El negocio se queda en barbecho en el mejor de los casos, y el retorno es duro porque hay quien va colocando etiquetas. Por eso es probable que, fuera de algunos abogados que trabajan en los grandes despachos, pocos autónomos se animen. Aunque sabes dónde te metes, tampoco somos ingenuos.

¿Y eso que se dice de los sueldos vitalicios de los políticos?

Eso es fake, no existe.

Pues hay quien no vota por asuntos como ese, y cada vez hay más desmovilización, ¿no?

Ahí se juntan varios factores, como las frustraciones que ha generado el procés, el desincentivo que supone la capacidad de decisión de la izquierda y la influencia de una ultraderecha que desmotiva, sobre todo a los jóvenes.

He estado unos años fuera de Lleida, ¿qué me he perdido?

El procés cambió el panorama, anuló el debate derecha- izquierda y creó espacios de colaboración entre espacios de la izquierda como la CUP y espacios de la derecha clientelar, cuando no corrupta. Pero eso se está superando