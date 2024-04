Jaume Moya: «Això del sou vitalici en política és fake, no existeix»

En aquesta campanya tanca la llista després de diversos anys al capdavant. Això vol dir que en política es poden fer passos enrere?

Serà una campanya diferent després d’haver estat cap de cartell cinc vegades, encara que ja havia anat com a tancament a les generals del juliol. En el nostre espai el codi ètic limita els mandats perquè ningú no es perpetuï.

Vostè ha tornat a la seua ocupació anterior, de procurador als jutjats.

No és el mateix sortir de les llistes quan tens un lloc reservat que quan entrar és un salt arriscat, perquè el problema quan tornes és que has tingut el negoci tancat. I a més et passes el primer any traient teranyines.

Per això hi ha tan pocs autònoms en les institucions i per això en aquestes els fan tan poc cas?

Efectivament, aquest és el motiu. El negoci es queda en guaret en el millor dels casos, i el retorn és dur perquè hi ha qui va col·locant etiquetes. Per aquet motiu és probable que, fora d’alguns advocats que treballen als grans despatxos, pocs autònoms s’animin. Malgrat que saps on et fiques, tampoc no som ingenus.

I això que es diu dels sous vitalicis dels polítics?

Això és fake, no existeix.

Doncs hi ha qui no vota per assumptes com aquest, i cada vegada hi ha més desmobilització, oi?

Aquí s’ajunten diversos factors, com les frustracions que ha generat el procés, el desincentiu que suposa la capacitat de decisió de l’esquerra i la influència d’una ultradreta que desmotiva, sobretot als joves.

He estat uns anys fora de Lleida, què m’he perdut?

El procés va canviar el panorama, va anul·lar el debat dreta- esquerra i va crear espais de col·laboració entre espais de l’esquerra com la CUP i espais de la dreta clientelar, si no corrupta. Però això s’està superant