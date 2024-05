En marxa el nou sistema de control de la zona blava a Lleida amb lectura de matrícules

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana posa en marxa aquesta setmana el nou sistema de control de la zona blava. Un dels dos vehicles elèctrics de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) amb càmera de lectura de matrícules s’incorpora a l’operativa de vigilància de l’aparcament de rotació de la ciutat.

El sistema funciona detectant els vehicles aparcats a la zona blava i consultant de forma automàtica la base de dades de pagaments, per veure si hi ha una infracció. El seu funcionament és, per tant, similar al Civicar de la Guàrdia Urbana, que controla altres tipus d’infraccions viàries, i complementarà la tasca dels vigilants de zona blava. En aquest sentit, durant aquesta setmana aquest vehicle començarà a circular ja emetent denúncies per part de la persona acompanyant que farà les tasques de vigilant.

La posada en marxa d’aquest nou sistema de control és una de les condicions que s’establien en l’encàrrec de gestió que va fer l’Ajuntament de Lleida a l’empresa en el moment de la municipalització dels serveis d’estacionament regulat, retirada i trasllat de vehicles i de gestió del dipòsit municipal.