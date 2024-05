La Paeria va posar a cobrament l'any passat una mitjana de 16.700 euros al dia en multes

L’ajuntament va posar a cobrament l’any passat una mitjana diària de 16.700 euros en concepte de multes de trànsit i de sancions per vulnerar les ordenances municipals. En concret, l’import global de les primeres s’eleva a 4.765.489 euros, quantitat gairebé idèntica a la que havia estat pressupostada inicialment, de 4.750.000 euros. Per a les segones van ser 1.336.962 euros, més del doble que la partida prevista en els comptes aprovats per al 2023, que era de 579.514.

Ara bé, una cosa són les sancions tramitades i una altra, la recaptació efectiva. En el cas de les de trànsit, el percentatge cobrat durant l’exercici va superar per poc el 50%, ja que va ingressar 2,507 milions d’euros. En el de les ordenances, el registre va ser notablement més baix, ja que no arriba ni al 30%, perquè l’import recaptat es va quedar en 383.258 euros. Sobre aquest fet, fonts municipals van admetre que hi ha sancionats per incivisme que acaben sent insolvents.En l’àmbit de trànsit, el percentatge cobrat ha crescut notablement en relació amb fa uns lustres, arran que l’ajuntament pogués començar a actuar per via executiva contra els conductors que resideixen fora del municipi. De fet, l’any passat va tornar a incrementar-se, ja que en l’anterior la recaptació efectiva va ser una mica menor, de 2,482 milions d’euros, malgrat que l’import global de les sancions havia sigut superior, de 4,937 milions.Això sí, el cobrament de les que no s’ingressen durant l’exercici és certament complicat. Prova d’això és que encara queden pendents 2,741 milions per multes de trànsit tramitades el 2022; 1,213 milions del 2021; 880.896,24 euros del 2020; del 2019 en queden 854.111,12; del 2018, 667,310,30 més, i a partir d’aquell any els imports ja estan per sota del mig milió. En total, l’import pendent de cobrament d’exercicis anteriors a l’any 2023 per multes de circulació supera els 7,1 milions d’euros, relació que inclou 0,70 euros que s’arrosseguen des de l’any 2000, uns altres 93,69 de l’any següent, 237,83 del 2002, uns altres 62,21 del 2003 i 737,75 del 2004. A partir d’aquest exercici, ja superen com a mínim els 2.500 euros.D’altra banda, la Paeria va recaptar l’exercici passat 1.355.044,84 euros en concepte de recàrrecs de constrenyiment, que s’apliquen als que no paguen taxes o impostos en el termini fixat per fer-ho.