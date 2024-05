Detingut a Lleida un fugitiu buscat pel Marroc

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El robatori a l’interior d’un cotxe a Fraga va permetre detenir a Lleida un fugitiu amb una ordre d’Interpol buscat per tràfic de drogues al Marroc. Segons va informar ahir la Guàrdia Civil d’Osca, la investigació es va iniciar per identificar l’autor d’un delicte de robatori amb força a l’interior de vehicle i un delicte de danys en vehicles ocorreguts tots dos a Fraga entre els passats 30 d’abril i 1 de maig. L’home, de trenta-quatre anys, va ser detingut per la Guàrdia Urbana i els Mossos el passat 5 de maig i ha ingressat a la presó de Zuera a l’espera de l’extradició.