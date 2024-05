Sánchez se declara víctima de 'lawfare' pero está dispuesto a presentarse a la reelección

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó ayer como una víctima del lawfare, el uso de la justicia para destruir a rivales políticos, y se mostró dispuesto a acabar esta legislatura y presentarse de nuevo para revalidar el cargo asegurando que, tras su tiempo de reflexión, se encuentra “con ánimo para los próximos tres años y los que los españoles quieran”. Así se pronunció en una entrevista en la Cadena Ser un día después de que anunciara su decisión de seguir al frente del Ejecutivo. “He asumido el compromiso de liderar, no monopolizar, el debate de la regeneración democrática. No es una tarea que se haga ni en tres días, ni en tres meses, ni en tres años, que es lo que queda de legislatura. Trasciende esta legislatura”, afirmó.

El socialista, que denunció ser víctima de esta “guerra judicial” desde que estaba en la oposición, afirmó que su entorno familiar ya fue objeto de “espionaje” por parte de la llamada “policía patriótica” en 2014. Sánchez, que consideró que no debe dar explicaciones sobre la actividad profesional de su mujer, Begoña Gómez, defendió que las acusaciones que se han formulado contra ella se basan en informaciones “no contrastadas”. Además, sostuvo que le avala la decisión de la Audiencia Nacional conocida este lunes de rechazar llamar a declarar a su esposa como testigo en el llamado “caso Koldo”. Sus declaraciones añadieron gasolina al discurso de los populares, que elevaron todavía más el tono contra el presidente. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su formación ha registrado una petición para que Sánchez comparezca en el Congreso ante la “ausencia de explicaciones” de “un presidente acorralado por la presunta corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno”. Dicho esto, avisó que de no hacerlo lo citará en el Senado y que incluso están dispuestos a ir a Europa y salir a la calle a “defender la libertad” y “frenar sus atropellos”. “Sánchez entregó la igualdad de todos los españoles para conseguir la presidencia del Gobierno y ahora va a por la libertad de los españoles para perpetuarse en la Presidencia. No hay límites ni en su ambición ni en sus ansias de poder. Eso sí, un poder sin control”, denunció Feijóo, para añadir que todo obedece a su “miedo a perder” el Gobierno.El líder popular se pronunció así en el transcurso de una reunión con sus diputados y senadores en el Congreso, en la que instó a los suyos a ser “contundentes” ante lo que está ocurriendo, porque “Sánchez parece dispuesto a colocar un ladrilló más en el muro que anunció en su investidura”. “Y no podemos permitirlo”, aseveróFeijóo defendió además que no va a permanecer “impasible” ante el “uso partidista” de las instituciones. Por eso, y tras asegurar que la “manipulación” del CIS de esta semana es “intolerable”, adelantó que presentará una denuncia por la encuesta “flash” sobre la carta abierta que escribió el socialista anunciando su parón. Las palabras del jefe del Ejecutivo levantaron ampollas también entre varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que defendieron que en España no hay “guerra judicial” y que si algún ciudadano cree que un juez ha prevaricado debe usar los “mecanismos propios de un Estado de Derecho”. Mientras, el Gobierno, planteó la necesidad de buscar “nuevos mecanismos” de renovar el órgano de gobierno de los jueces si persiste el bloqueo del PP, sugiriendo una reforma legislativa, pero sin aclarar si contempla modificar las mayorías.

Santos Cerdán niega que Koldo fuera su “pupilo”

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, negó ayer que Koldo García fuera su “pupilo” o tener alguna “responsabilidad jurídica” en este caso de presunta corrupción, asegurando que el exasesor del exministro José Luis Ábalos nunca trabajó para él directamente. En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el denominado “caso Koldo”, el actual número tres de los socialistas dijo que se enteró a través de los medios de comunicación de esta trama y que desde que salió a la luz no ha hablado con Koldo García, principal investigado.“No tengo ninguna responsabilidad jurídica en las acciones que pueda hacer él, porque no ha trabajado para mí directamente nunca”, declaró. Además, también negó que promocionara a Koldo en el PSOE de Navarra, donde acabó siendo concejal socialista de Huarte en 2011, cuando Cerdán era secretario de Organización en esa comunidad autónoma, ya que sostuvo que se limitó a avalar la lista presentada. En esta línea, afirmó que fue el propio Koldo el que en 2017 se ofreció para ser conductor de Ábalos quien, en 2018, le ofreció ser asesor en el ministerio de Fomento, en el que ejerció hasta el año 2021.

La Generalitat duda de la voluntad de regeneración

La portavoz del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, se mostró a favor de “cualquier medida” que sirva para democratizar el Estado y añadió que existe un “margen de mejora muy amplio” teniendo en cuenta el “déficit democrático actual”. No obstante, puso en duda que Pedro Sánchez tenga una “voluntad real” de impulsar una “transformación profunda”. También reprochó que el Gobierno español no mostrara empatía cuando la lawfare afectó a catalanes.

El presidente entrará en campaña mañana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará mañana en un mitin del PSC en Sant Boi de Llobregat, en la que será su primera aparición en la campaña electoral catalana tras decidir seguir en el cargo. También está previsto que participe en un acto el sábado en Montmeló y en el de cierre de campaña en Barcelona.

Sumar reta al PSOE a renovar ya sin PP el CGPJ

El portavoz de Sumar, Ínigo Errejón, retó al presidente del Gobierno a utilizar ya la mayoría parlamentaria del Congreso para lanzar políticas sociales y reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para superar el bloqueo del PP, dado que esta situación excepcional no se supera abriendo debates ni con reflexiones. “Nosotros presentaremos una propuesta”, dijo.

El PNV, dispuesto a negociar los cambios

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pidió ayer a Pedro Sánchez que “ponga negro sobre blanco” y sin “escenificaciones”, las medidas concretas que propone para “la regeneración democrática”. Si es así, aseguró que le escucharán, aunque advirtió de que hay temas en democracia que deben ser “absolutamente preservados” como la libertad de expresión y de prensa.