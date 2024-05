La policía saca a la fuerza a los manifestantes propalestinos de la Universidad de Columbia

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Policía de Nueva York irrumpió la noche del martes al miércoles en el edificio de la Universidad de Columbia ocupado horas antes por los estudiantes propalestinos en un operativo de desalojo que se saldó con decenas de detenciones, aunque posteriormente aumentaron a casi 300 en toda la ciudad.

Los agentes usaron una grúa para ingresar al edificio desde el segundo piso ya que los estudiantes habían alzado barricadas en las entradas principales. Los jóvenes no ofrecieron resistencia y fueron detenidos uno a uno y luego trasladados a dependencias policiales, según The New York Times.El edificio, llamado Hamilton Hall, había sido ocupado a medianoche por los universitarios de Columbia, epicentro de las protestas estudiantiles en EEUU en contra la guerra de Israel en Gaza. Este edificio tiene un gran valor simbólico ya que también fue ocupado en 1968 por los estudiantes que en ese entonces protestaban en contra de la guerra de Vietnam.La Universidad dijo en un comunicado que tras conocer la ocupación del edificio, tomaron la decisión que la protesta se había convertido en competencia de la Policía.Las protestas universitarias están causando un importante revuelo en EEUU y existe una gran presión política para que se ponga fin a un movimiento que cuestiona el apoyo incondicional de Washington al Gobierno de Israel.La propia Casa Blanca reaccionó a la ocupación del edificio: “Tomar por la fuerza edificios no es algo pacífico, está mal”, señaló uno de sus portavoces, Andrew Bates, en declaraciones a la cadena NPR. Los republicanos, por su parte, habían pedido la intervención de la Guardia Nacional. Asimismo, la Policía de Los Ángeles se desplegó en las instalaciones de la Universidad de California después de una serie de enfrentamientos violentos entre jóvenes propalestinos acampados en el lugar y contramanifestantes que querían poner fin a la concentración.Los enfrentamientos estallaron a última hora del martes y las imágenes difundidas por los medios locales mostraban el uso de artefactos incendiarios, supuestamente por parte de los contramanifestantes que querían reventar la acampada. La alcaldesa, Karen Bass, condenó en su cuenta de la red social X estos incidentes violentos, “absolutamente aberrantes e inexcusables” a su juicio.La universidad había declarado ilegal el campamento, similar a otros instalados en múltiples centros educativos del país como símbolo de apoyo al pueblo palestino y de repulsa hacia la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Mientras, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó ayer que las protestas llevadas a cabo en los últimos días en Estados Unidos demuestran que la población es consciente de que el gobierno de Washington “es cómplice de los crímenes” cometidos por Israel en Gaza.

Netanyahu rechaza un pacto que incluya el fin de la guerra

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró ayer al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que no aceptará un acuerdo que incluya el final de la guerra en Gaza, que ya ha causado la muerte de más de 34.500 palestinos, según el medio israelí Walla. En la reunión que mantuvieron ambos políticos, Netanyahu avisó que si Hamás no renuncia a su exigencia de un alto el fuego permanente, no habrá ningún tipo de acuerdo e Israel invadirá la localidad de Rafah, donde se hacinan 1,4 millones de personas. Mientras, Turquía decidió adherirse a la denuncia de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia.