La ONU pide a España actuar contra las “leyes de concordia” de PP y Vox

La ONU ha pedido al Gobierno español que adopte “todas las medidas necesarias” en relación con las llamadas “leyes de la concordia” impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana al considerar que pueden obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas, en referencia a los crímenes cometidos durante el franquismo.El pronunciamiento de la ONU se recoge en un informe conjunto de los relatores Fabián Salvioli, Morris Tidball-Binz y Aua Baldé, especializados en justicia, promoción de la verdad, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas o involuntarias, respectivamente.

Según el organismo, las medidas del Gobierno central deben estar encaminadas a preservar la memoria colectiva ante las “graves violaciones de los derechos humanos” y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas, al entender que las tres leyes obstaculizarían el derecho a la verdad. El informe, redactado a instancias del Gobierno español, remarca que todos los poderes del Estado y entidades públicas “deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos”.El documento se fija en el contenido de los proyectos de ley que han aprobado o registrado los gobiernos de las tres comunidades autónomas. En el caso de Aragón, detalla que el texto no menciona las “graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista”. Sobre el proyecto de ley del gobierno de Castilla y León, subraya que “suprime la palabra dictadura” para referirse al franquismo.El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que convocará al Gobierno de Aragón (el único que ha aprobado dicha ley) a una negociación bilateral para que el texto vuelva al cauce “de la defensa de las condenas del totalitarismo y de la dictadura”, y avanzó que acudirán al Tribunal Constitucional si no se llega a un acuerdo.El PP criticó el informe de Naciones Unidas y aseguró que incluye “mentiras” y “bulos”. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, subrayó en Figueres que lo “mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado”, y subrayó que para su formación “los 40 años de Franco han sido una dictadura, y ETA una banda terrorista”. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, calificó de “mentira” con “errores de bulto” y “bulos” lo que dice el informe.