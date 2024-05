L'ONU demana a Espanya actuar contra les “lleis de concòrdia” de PP i Vox

L’ONU ha demanat al Govern espanyol que adopti “totes les mesures necessàries” en relació amb les anomenades lleis de la concòrdia impulsades pel PP i Vox a Aragó, Castella i Lleó i el País Valencià al considerar que poden obstaculitzar el dret de les víctimes a conèixer la veritat i donar peu a teories negacionistes, amb referència als crims comesos durant el franquisme.

El pronunciament de l’ONU es recull en un informe conjunt dels relators Fabián Salvioli, Morris Tidball-Binz i Aua Baldé, especialitzats en justícia, promoció de la veritat, execucions extrajudicials i desaparicions forçades o involuntàries, respectivament.

PP i Vox han derogat la llei de memòria a Aragó i ho faran a Castella i Lleó i el País Valencià

Segons l’organisme, les mesures del Govern central han d’estar encaminades a preservar la memòria col·lectiva davant les “greus violacions dels drets humans” i, en particular, a evitar que sorgeixin tesis revisionistes, a l’entendre que les tres lleis obstaculitzarien el dret a la veritat. L’informe, redactat a instàncies del Govern espanyol, remarca que tots els poders de l’Estat i entitats públiques “han de complir l’obligació de protegir els drets humans”.El document es fixa en el contingut dels projectes de llei que han aprovat o registrat els governs de les tres comunitats autònomes. En el cas d’Aragó, detalla que el text no esmenta les “greus violacions de drets humans comeses pel règim franquista”. Sobre el projecte de llei del Govern de Castella i Lleó, subratlla que “suprimeix la paraula dictadura” per referir-se al franquisme.El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va anunciar que convocarà el Govern d’Aragó (l’únic que ha aprovat l’esmentada llei) a una negociació bilateral perquè el text torni al curs “de la defensa de les condemnes del totalitarisme i de la dictadura”, i va avançar que acudiran al Tribunal Constitucional si no s’arriba a un acord.El Partit Popular va criticar l’informe de Nacions Unides i va assegurar que inclou “mentides” i “falsedats”. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va subratllar a Figueres que el “millor és llegir els textos i no donar per aprovades lleis que encara no s’han aprovat”, i va subratllar que per a la seua formació “els quaranta anys de Franco han estat una dictadura, i ETA una banda terrorista”. El president d’Aragó, Jorge Azcón, va qualificar de “mentida” amb “errors com una casa” i “falòrnies” el que diu l’informe.