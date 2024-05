Ábalos ve un éxito la compra de mascarillas al tiempo que avala investigar 'la trastienda'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El exministro de Transportes José Luis Ábalos destacó ayer al comparecer en el Senado que la compra de material sanitario por su equipo fue “una operación de éxito”, en la cual “la trastienda no se conoce”, por lo que entiende que judicialmente se investigue si hubo algo irregular.

De esa “trastienda” él se ha enterando “ahora”, según aseguró en respuesta al portavoz del PP en la comisión de investigación, Luis Santamaría, pero tiene claro que el ministerio no sufrió “ningún quebranto”, al margen de que alguien se beneficiara en aquellas compras, que se lograron, dijo, con más rapidez y menor precio que en otras instituciones y sin “ninguna malversación”.“Nunca oculté todo el caso de contratación, al contrario, me parecía una experiencia de éxito. La trastienda de las operaciones de éxito no se conoce, y de todo esto es de lo que yo me estoy enterando ahora”,señaló. Desde el principio de la comparecencia, Ábalos reiteró que la gestión de las adquisiciones de material sanitario la realizaba el subsecretario, Jesús Manuel Gómez, quien sigue en el cargo.En sus respuestas a todos los senadores, Ábalos no ahorró en reconocer que ha tenido muchas decepciones en los últimos meses, incluso dijo que las “colecciona”, pero mantuvo que no iba a decir nada que perjudicara la defensa judicial de ningún investigado, entre ellos su exasesor Koldo García.Fue muy duro con el PSOE al que acusó de “saltarse las normas” e “incurrir en arbitrariedad” por pedirle el acta de diputado en el Congreso sin estar siquiera investigado, tal como marca el código ético.El exdirigente socialista sostuvo que no tiene responsabilidades políticas respecto a Koldo García porque su enriquecimiento se dio cuando dejó de trabajar en el ministerio. Además, no quiso “ratificar” que existiese una trama “Koldo” ya que no está demostrada y pese a que admitió que sabía de la relación “extralaboral” que tenía su exasesor con el empresario Víctor de Aldama dijo que desconocía si tenían negocios. Además, se preguntó “dónde no” se cobran comisionesPor otra parte, Ábalos tachó de “bulo” que se le dieran unas maletas a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, cuando estuvo unas horas en Barajas en enero de 2020. Añadió que fue a verla para asegurarse de que no entrara en España porque lo tenía prohibido, una “misión diplomática” que cumplió “con éxito”, dijo.

Argentina da por superado el incidente con el ministro Puente

El Gobierno argentino dio ayer por superado y “saldado” el incidente diplomático suscitado a raíz del comentario que hizo el viernes el ministro español de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.Puente cuestionó el la sobriedad y templanza del presidente Javier Milei, insinuando la “ingesta de sustancias”, cuya Oficina replicó ese mismo día con un comunicado de “repudio” en el que atacó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.El portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, añadió que el incidente “no debería escalar más allá de lo que ya ocurrió, que fue simplemente una agresión y una respuesta a esa barbaridad que se dijo con respecto al presidente de la Nación”. Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Peña, quitó importancia a las palabras de Puente, hacia Milei y dijo que se produjeron en un marco de conversación “distendida”.