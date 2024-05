Bernat Lavaquiol (CUP): «En el Pirineo hay un sentimiento de colonialismo interno»

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cuál sería la primera ley que llevarían al Parlament?

El país necesita una distribuidora pública para reforzar la pequeña y mediana payesía. Es una herramienta básica para garantizar la soberanía alimentaria y cambiar al modelo sin dejar atrás ningún agricultor. Nos hace falta un campesinado vivo para articular el territorio y hacer frente al cambio climático.

¿En qué falla el modelo agrícola?

La payesía se ve estrangulada por grandes distribuidoras como Mercadona.

¿El reciente límite al precio de los alquileres funciona?

Es evidente que no. La vivienda no puede ser un bien para especular, es un derecho público. Hay que sacar la vivienda del mercado, expropiando los pisos vacíos de la banca y grandes tenedores. La regulación de los precios tiene que ser efectiva y necesitamos un parque público fuerte y amplio. También hay que parar los desahucios.

El límite está propiciando un aumento de alquileres temporales.

También hay que limitarlos. Aquí es un problema, sobre todo en el Pirineo. Si el 80% del presupuesto de la Generalitat en el Pirineo va para el turismo, no sirve de nada hacer zonas tensadas. Asimismo, no puede haber pueblos donde el 80% de las viviendas sean segundas y terceras residencias, ni gente con trabajo estable viviendo en campings y caravanas.

¿Cómo se soluciona?

Hay que diversificar la economía. Que un porcentaje sea turístico no es problema, pero no podemos ir al 50, 60 o 70%.

¿Hablando del Pirineo, Usted ha sido un fuerte opositor de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Fueron bien para ejemplarizar que no queremos este modelo. Necesitamos un tejido agrícola y ganadero fuerte, así como una industria asociada. Estamos llevando toda la energía de las centrales hidroeléctricas al área metropolitana. Es un sentimiento de colonialismo interno.

¿Hay demasiadas pistas de esquí?

No soy nadie para decirlo, pero los informes de la Generalitat dicen que en diez años sólo quedarán dos de las once en que hay. Lo que hay es demasiada inversión pública para rescatarlas. Ferrocarrils de la Generalitat hace trenes a todo el país, pero en el Pirineo hace pistas y parkings de coches privados.

¿Cómo diversificaría la industria?

Lo que está haciendo el capitalismo y los gestores del estatus quo, ya estén Junts, ERC o PSC, es especializar zonas en monocultivos productivos. En el Pirineo con el turismo, y en Ponent con la agroindustria y macrocentrales energéticas fuera de lugar por sus dimensiones, como en La Sentiu o Alcarràs. Enriquecen mucho a unos sectores muy pequeños y concretos mientras generan pobreza y despoblamiento a la mayoría.

¿Se tendrían que cerrar las piscinas este verano por la sequía?

Les municipales y comunitarias no, pero las de chalets no se podrán llenar si no hay agua.

¿El catalán está bien blindado?

No. Fue un error que Govern y Parlament cedieran a las presiones de un tribunal para introducir el castellano como lengua vehicular. Nos encontramos solos defendiendo al modelo de escuela en catalán. Nos gustaría que ERC, Comuns y Junts permitieran reabrir un debate que no dé la espalda a la comunidad educativa. También estamos pidiendo una empresa pública de audiovisual en catalán para impulsarlo en este sector.

¿La unidad independentista es imposible?

No, pero llevamos demasiados años aprobando presidentes de ERC y Junts. Ahora nos encontrarán depende de para hacer qué. Cuándo el president Puigdemont se vio forzado a ir al exilio, Junts tenía un carácter progresista e incluso pedía cerrar Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Ahora volverá como candidato del Junts más de derechas de la historia. Nos encontrarán para dar un giro de 180 grados para que la gente del país pueda vivir bien. Si es para continuar a las órdenes del PSOE y de la patronal, no estaremos.

¿Es compatible que ERC y Junts pacten con la CUP y con el PSOE?

Hay que ver cómo queda el resultado después del día 12. Tenemos muchas ganas de asumir responsabilidades de gobierno, si es para un cambio de rumbo.