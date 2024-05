Bernat Lavaquiol (CUP): «Al Pirineu hi ha un sentiment de colonialisme intern»

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quina seria la primera llei que portarien al Parlament?

El país necessita una distribuïdora pública per reforçar la petita i mitjana pagesia. És una eina bàsica per garantir la sobirania alimentària i canviar el model sense deixar enrere cap agricultor. Ens fa falta una pagesia viva per articular el territori i fer front al canvi climàtic.

En què falla el model agrícola?

La pagesia es veu escanyada per grans distribuïdores com Mercadona.

El recent límit al preu dels lloguers funciona?

És evident que no. L’habitatge no pot ser un bé per especular, és un dret públic. Cal treure l’habitatge del mercat, expropiant els pisos buits de la banca i grans tenidors. La regulació dels preus ha de ser efectiva i necessitem un parc públic fort i ampli. També cal parar els desnonaments.

El límit està propiciant un augment de lloguers temporals.

També cal limitar-los. Aquí és un problema, sobretot al Pirineu. Si el 80% del pressupost de la Generalitat al Pirineu va per al turisme, no serveix de res fer zones tensades. Així mateix, no hi pot haver pobles on el 80% dels habitatges siguin segones i terceres residències, ni gent amb feina estable vivint en càmpings i caravanes.

Com se soluciona?

Cal diversificar l’economia. Que un percentatge sigui turístic no és problema, però no podem anar al 50, 60 o 70%.

Parlant del Pirineu, vostè ha estat un fort opositor dels Jocs Olímpics d’Hivern.?

Van anar bé per exemplificar que no volem aquest model. Necessitem un teixit agrícola i ramader fort, així com una indústria associada. Estem portant tota l’energia de les centrals hidroelèctriques a l’àrea metropolitana. És un sentiment de colonialisme intern.

Hi ha massa pistes d’esquí?

No soc ningú per dir-ho, però els informes de la Generalitat diuen que en deu anys només en quedaran dos de les onze que hi ha. El que hi ha és massa inversió pública per rescatar-les. Ferrocarrils de la Generalitat fa trens a tot el país, però al Pirineu fa pistes i pàrquings de cotxes privats.

Com diversificaria la indústria?

El que està fent el capitalisme i els gestors de l’estatus quo, ja siguin Junts, ERC o PSC, és especialitzar zones en monocultius productius. Al Pirineu amb el turisme, i a Ponent amb l’agroindústria i macrocentrals energètiques anés de lloc per les seues dimensions, com en La Sentiu o Alcarràs. Enriqueixen molt a uns sectors molt petits i concrets mentre generen pobresa i despoblament a la majoria.

S’haurien de tancar les piscines aquest estiu per la sequera?

Les municipals i comunitàries no, però les de xalets no es podran omplir si no hi ha aigua.

La llengua catalana està ben blindada?

No. Va ser un error que Govern i Parlament cedissin a les pressions d’un tribunal per introduir el castellà com a llengua vehicular. Ens trobem sols defensant el model d’escola en català. Ens agradaria que ERC, Comuns i Junts permetessin reobrir un debat que no doni l’esquena a la comunitat educativa. També estem demanant una empresa pública d’audiovisual en català per impulsar-lo en aquest sector.?

La unitat independentista és impossible??

No, però fa massa anys que aprovem presidents d’ERC i Junts. Ara ens trobaran depèn de per fer què. Quan el president Puigdemont es va veure forçat a anar a l’exili, Junts tenia un caràcter progressista i fins i tot demanava de tancar Centres d’Internament d’Estrangers (CIE). Ara tornarà com a candidat del Junts més de dretes de la història. Ens trobaran per fer un gir de 180 graus perquè la gent del país pugui viure bé. Si és per continuar a les ordres del PSOE i de la patronal, no estarem.

És compatible que ERC i Junts pactin amb la CUP i amb el PSOE?

Cal veure com queda el resultat després del dia 12. Tenim moltes ganes d’assumir responsabilitats de govern, si és per a un canvi de rumb.