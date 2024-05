EEUU paraliza el envío de munición a Israel por su invasión de Rafah

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó ayer que Washington ha paralizado el envío de un paquete de municiones a Israel debido a la toma del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

“Seguiremos haciendo lo necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse, pero actualmente estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah”, dijo durante una audiencia de la subcomisión de Defensa en el Senado.Austin señaló, sin embargo, que este envío no forma parte del paquete de gasto adicional aprobado recientemente por el Congreso estadounidense que incluía no solo ayuda militar para Israel, sino también para Ucrania, y resaltó que Washington todavía no ha tomado una decisión final sobre el paquete, que de momento permanecerá paralizado debido a la situación en Rafah.En las últimas 24 horas habrían fallecido al menos 35 palestinos por ataques israelíes en Rafah, extremo sur de la Franja de Gaza. En toda la Franja, el total de fallecidos en el último día asciende a 55, después de que el Ejército israelí “cometiera siete masacres contra familias” en el enclave palestino, según Hamás. Así, el total de muertos desde que comenzó la guerra en Gaza es ya de 34.844, según el recuento de las autoridades palestinas, mientras que al menos 78.404 personas han resultado heridas.Mientras, las autoridades de Israel anunciaron la reapertura del paso de Kerem Shalom, punto esencial para la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, tras su cierre a raíz de un ataque con proyectiles ejecutado el domingo por Hamás que dejó cuatro militares muertos. En Ginebra, un centenar de estudiantes, ocuparon el vestíbulo de uno de los edificios más importantes de la Universidad de Ginebra, sumándose así a las protestas surgidas en otras ciudades suizas como Lausana y Zúrich. Mientras, unos 80 estudiantes cortaron durante media hora la Gran Via de Barcelona ante el Edificio Histórico de la Universitat de Barcelona en solidaridad con Palestina.