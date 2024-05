Illa dice que recuperará a Trapero al frente de los Mossos si es president

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El candidato del PSC a las elecciones catalanas del domingo, Salvador Illa, ha desvelado que si es elegido president de la Generalitat, recuperará al Major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero como director general de la policía catalana, un cargo de designación política, mientras que situaría a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, como consellera de Interior. El líder de los socialistas lo explicó en el debate electoral de TV3 y Catalunya Ràdio el martes por la noche, y el anuncio ha generado críticas y reproches entre sus adversarios en las elecciones.

Illa reivindicó ayer la capacidad de Trapero para liderar a los Mossos, y afirmó que “se lo propuse y me dijo que él estaba al servicio de Catalunya y que, por tanto, no tenía ningún inconveniente”. “Quiero profesionalizar este tipo de trabajos”, afirmó, y añadió que no quiere “personas con estas responsabilidades que estén por su manera de pensar política o por su adscripción política”, sino perfiles “competentes”.El cabeza de lista de Junts, Carles Puigdemont, tildó el anuncio de Illa de “ocurrencia de campaña” y acusó al líder del PSC de “hacer política con la policía”. El president de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, se mostró “sorprendido de que Illa vaya repartiendo cargos antes de votar”. El cabeza de lista del PP, Alejandro Fernández, aseguró que Illa quiere “recuperar lo peor del procés” con la elección de Trapero, anuncio que también criticaron Comuns Sumar, la CUP, Vox y Cs.

Ordeig reclama un acuerdo para modernizar el Canal d’Urgell

■ El cabeza de lista del PSC por Lleida, Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, reivindicó ayer mejoras en la gestión del agua en Catalunya, y abogó por “impulsar un acuerdo entre la comunidad de regantes, la Generalitat y el Estado para la modernización del Canal d’Urgell”. Ordeig, junto al número tres de los socialistas en Lleida, Manel Ezquerra, se reunió con representantes de la comunidad de regantes, aprovechó para reclamar un Govern “estable” liderado por Illa y criticó que “es intolerable que aún no se hayan pagado las ayudas a los productores cereales por la sequía”.