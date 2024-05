Trabajo y sindicatos pactan subir el subsidio de paro y hacerlo compatible con un empleo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El ministerio de Trabajo y los sindicatos cerraron ayer un acuerdo para reformar el sistema de protección asistencial por desempleo, al que no se sumó la patronal, y que contempla, entre otros, un aumento por tramos de la cuantía de esta ayuda, la posibilidad de compatibilizar un empleo con el cobro tanto del subsidio como de la prestación contributiva o la sobrecotización para la jubilación de los perceptores mayores de 52 años, motivo que hizo decaer el decreto en enero. La ministra del ramo, Yolanda Díaz, y los secretarios de CCOO, Unai Sordo, y de la UGT, Pepe Álvarez, rubricaron ayer mismo el acuerdo de la reforma, que el Gobierno debía a Bruselas y necesaria para el siguiente desembolso de los fondos europeos.

Actualmente, cerca de 5.480 leridanos reciben este subsidio, cuya cuantía representa el 80% del indicador de rentas múltiples (IPREM)–fijado en 2023 en los 600 euros–, es decir, unos 480 euros mensuales y que se cobra cuando se agota la prestación contributiva. Con la reforma, que entrará en vigor con carácter general en noviembre de este año, se eleva el porcentaje del IPREM para calcular el subsidio, ascendiendo en los primeros seis meses al 95%, unos 570 euros mensuales (90 euros más), bajando al 90% en los seis meses siguientes para situarse el resto del periodo, hasta completar un máximo de 30 meses, en el 80% como en la actualidad. Junto a esto se mantiene la cotización por jubilación de los perceptores mayores de 52 años en el 125% de la base mínima vigente.Además, la propuesta permite el acceso al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios o a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.Como novedad se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados y se equiparan las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, lo que beneficia principalmente a mujeres.La reforma mantiene que se podrá percibir el subsidio mientras se trabaja por cuenta ajena por un periodo máximo de 180 días sin reducción de la cuantía. Además se amplía esta compatibilidad del trabajo a la prestación contributiva a partir de 2025, una vez transcurrido el primer año del cobro de la prestación, siempre que el salario percibido no supere los 18.900 euros brutos anuales.

Los empresarios no se suman a la reforma y critican las formas

El acuerdo para reformar el subsidio por desempleo no contó con el apoyo de los empresarios, que lamentaron que una norma de estas características se haya “cerrado con prisas” debido al contexto electoral. Así se pronunciaron ayer las patronales CEOE y Cepyme, que afearon que “no se haya producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino simplemente un proceso de consulta”. Asimismo, remarcaron que tras el fracaso en la convalidación del decreto ley en el Congreso en enero no recibieron una nueva propuesta del ministerio de Trabajo hasta el lunes al mediodía, apenas día y medio antes de la firma oficial de la reforma. “Esta propuesta no tiene memoria económica, algo de especial gravedad en un momento en que los presupuestos generales del Estado están prorrogados y dado el impacto económico de las medidas recogidas en el documento”, avisaron.