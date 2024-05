El Sabadell considera que el BBVA debería informar de qué accionistas apoyan la opa

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Banco Sabadell considera que el BBVA debería informar públicamente de qué accionistas se han mostrado partidarios de acudir a la opa, según indicaron ayer fuentes conocedoras de los motivos de la queja de la entidad enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco presidido por Josep Oliu acusó el jueves por la noche al BBVA de vulnerar el régimen de las opa ofreciendo “datos incompletos que pueden afectar al mercado”. Aunque en el documento no desvelaba de qué datos se trataba, las mismas fuentes indican que se trata de los nombres de los accionistas interesados en acudir a la opa. Para Sabadell, es necesario que todo el proceso cuente con “información completa y transparente” para no “afectar al mercado”.En el encuentro con analistas, el presidente del BBVA, Carlos Torres, aseguró que “algunos accionistas del Banco Sabadell valoran positivamente la operación”. Aunque no concretó ni cifras ni nombres, en el Sabadell consideran que habría que poner luces y taquígrafos en la afirmación para garantizar la transparencia de todo el proceso de opa hostil.La decisión de BBVA de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell con un carácter hostil supone un incremento en los riesgos de ejecución de la misma, además de ser una “distracción” para ambos bancos, según ha indicado la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings en un informe publicado ayer.“El periodo relativamente largo hasta la posible fecha de aprobación (de seis a ocho meses) añade incertidumbre y puede presentar una distracción para ambos bancos”, ha indicado la firma.Fitch explica que en caso de que opa sea aceptada por los accionistas será cuando se valoren las posibles implicaciones para los ratings de ambos bancos.A priori, la agencia crediticia considera que BBVA se beneficiaría de una mayor escala y franquicia doméstica, especialmente en el segmento de pymes, de unas sinergias de costes de unos 850 millones de euros y una mayor exposición geográfica a países desarrollados.Por su parte, la consellera de Economía de la Generalitat en funciones, Natàlia Mas, insistió en que el Executiu hará “todo lo que esté” en su mano para que la opa de la entidad de origen vasco al Banco Sabadell no prospere, en declaraciones a los periodistas.

El Gobierno no puede impedir la opa pero puede vetar la fusión

El Gobierno español no puede impedir la oferta de compra que el BBVA ha hecho a los accionistas del Banco Sabadell con el objetivo de tomar el control de la entidad catalana, pero sí tiene la última palabra a la hora de aprobar una fusión posterior.Gracias a la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito –aprobada en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy e impulsada por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos–, el ministerio autoriza en última instancia una fusión.El Gobierno de Pedro Sánchez, con Nadia Calviño al frente de la cartera de Economía, también tuvo que aprobar la fusión por absorción de Bankia en CaixaBank, lo que creó el grupo financiero más grande del Estado. Sin embargo, ahora, el rechazo del Ejecutivo a esta fusión es un hecho insólito que los expertos en regulación financiera consultados son incapaces de vislumbrar cómo acabará.