Illa puede necesitar la ayuda del PP para ser President si no hay tripartito

La elección del nuevo President requerirá de múltiples negociaciones en las que no solo habrá que buscar apoyos, sino también abstenciones. Tanto el ganador de las elecciones, el socialista Salvador Illa con 42 escaños, como el líder de Junts, Carles Puigdemont, con 35, tienen más que complicado configurar pactos que permitan la elección en una primera sesión con los 68 votos que dan la mayoría absoluta. La más holgada y con menos implicados es precisamente un pacto entre PSCs y Junts, descartado por Puigdemont. La reedición del tripartito de izquierdas junto a ERC y Comuns también daría a Illa estos 68 diputados. Para ello debería convencer a Esquerra de que renunciara a pasar a la oposición y formalizara una alianza fuera del bloque soberanista por primera vez desde 2012, algo muy improbable. No lo sería tanto que sus 20 diputados se abstuvieran. Contando con que Illa recibiera los 6 votos de los Comuns, se quedaría con 48, los mismos que sumarían Junts, Vox y Aliança Catalana si, como es probable, votaran en contra, así que el fiel de la balanza quedaría en manos de los 15 diputados del PP y, en menor medida, de los 4 de la CUP, por lo que un grupo debería votar a favor y el otro abstenerse. Si los populares dieran el “sí”, entonces el voto ‘cupaire’ no incidiría. Aunque hay el precedente de la elección del socialista Jaume Collboni como alcalde de Barcelona con el apoyo del PP, su líder, Alejandro Fernández, rechazó ayer esta posibilidad. Por lo que respecta a Puigdemont, su estrategia es conseguir el respaldo de ERC (55 escaños) e incluso de la CUP (59), lo que le daría la mayoría simple en segunda ronda siempre y cuando el PSC se abstuviera. Esto implicaría que los socialistas catalanes se hicieran su particular harakiri político en beneficio de la estabilidad del Gobierno del PSOE en España. El problema es que el PSC y el PSOE ya le contestaron ayer que no están por la labor. Cualquier otro escenario diferente a los descritos sería utópico, y habría que ir a una repetición de las elecciones.

Fernández cree que Sánchez “sacrificará’ al líder del PSC

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, vaticinó ayer que Illa no será President porque “lo más probable es que Pedro Sánchez le sacrificará para continuar en la Moncloa desarrollando sus acuerdos con Puigdemont”. Añadió que sería “una traición al veredicto de las urnas”, que en su opinión ha sido “clarísimamente” la de “acabar de una vez por todas con el ‘procés’ y mandar al separatismo a la oposición”. Dijo que está dispuesto a hablar con Illa pero que ve inviable darle sus votos porque la opción de que Sánchez “cambie” y no pacte con los independentistas “son imposibles metafísicos”.