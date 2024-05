La prensa internacional destaca la pérdida de la mayoría independentista

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La prensa internacional también se hizo eco ayer del resultado de las elecciones catalanas del domingo, y destacó la victoria del candidato del PSC, Salvador Illa y la caída del independentismo, así como la incertidumbre sobre las posibles alianzas para formar gobierno.El diario galo Le Monde destacó que la estrategia en Catalunya del presidente español, Pedro Sánchez, “ha sido avalada en las urnas” y que el independentismo no alcanza la mayoría absoluta en el Parlament por primera vez desde 2012. El tabloide sostuvo que el jefe de la Moncloa había hecho de los comicios catalanes “un tema central de su mandato” y no menciona a Illa hasta la mitad de la crónica. En la misma línea, el The New York Times indicó que el PSC ha ganado unos comicios que eran una “prueba de fuego” para Sánchez y que han estado “marcadas por la amnistía”.

También el británico The Guardian subrayó que el independentismo “pierde poder” y añadió que una repetición electoral “no es impensable”. En la misma línea, la BBC indicó que “el apoyo al independentismo ha caído” tras las “concesiones importantes” llevadas a cabo por los partidos soberanistas “en los últimos años al Gobierno central”. Además, apuntó que durante la campaña la cuestión catalana ha quedado “en un segundo plano ante otros retos”, como la sequía o la vivienda.El italiano Corriere della Sera apuntó que Puigdemont ha ganado peso en el Parlament en las elecciones “en la región más rebelde de España”, y ve a ERC “penalizada por sus posiciones más moderadas”. El alemán Der Spiegel también puso el acento en la entrada de la “nueva ultraderecha separatista” de Aliança Catalana y la mejora del PP en Catalunya, donde, dice, “pasaba un momento difícil”.