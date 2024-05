Puigdemont denuncia intentos para "deslegitimar" su eventual investidura

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Carles Puigdemont avisa de que no permitirán que "deslegitimen" su candidatura a la investidura: "No nos tenemos que dejar decir que este intento nuestro de querer encabezar no tiene legitimidad". Así lo ha reclamado este jueves, desde Perpiñán, a los grupos en el Parlamento, el Congreso, el Senado y el Parlament Europeo. El jefe de filas de Junts lo ha comparado con el gobierno español de coalición. "Sánchez tiene gobierno en minoría, porque los socios no suman mayoría absoluta. Y tienen que negociar con los grupos de la oposición", ha justificado. Y ha remachado: "Todo aquel que intente deslegitimar estará intentando deslegitimar la democracia". Puigdemont, que ha expresado "máximo respeto" por el proceso interno de ERC, ha insistido que "luchará todas las opciones".