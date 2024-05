España reconocerá al Estado palestino el próximo martes junto a Irlanda y Noruega

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

España reconocerá el Estado palestino el próximo martes día 28, y lo hará junto a Irlanda y Noruega. Así lo anunció ayer en el Congreso el presidente español, Pedro Sánchez, que justificó la decisión por razones de “paz, justicia y coherencia” y subrayó que el reconocimiento de Palestina no es “contra Israel”. Los socios de investidura respaldaron el anuncio, aunque sostuvieron que tendría que haber llegado “mucho antes”, y, mientras los países árabes mostraron satisfacción generalizada, el Gobierno israelí anunció la llamada a consultas de su embajadora en Madrid y convocó en el ministerio de Exteriores a la embajadora española en Jerusalén.

“Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza”, dijo Sánchez. El presidente sostuvo que la única manera de resolver el conflicto en Oriente Próximo es “la existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino” que convivan en paz, aunque para ello “es necesario que las dos partes se sienten a negociar en igualdad de condiciones”. Sánchez, que criticó que “Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina”, subrayó que “este reconocimiento no es contra nadie, no es contra Israel” ni tampoco es “a favor de Hamás”.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció que el reconocimiento de Palestina es un “premio al terrorismo”. “Será un Estado del terror. Intentará una y otra vez llevar a cabo la masacre del 7 de octubre, y no lo consentiremos. Un premio al terror no traerá la paz y no nos impedirá derrotar a Hamás”, dijo. El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, criticó en la Explanada de las Mezquitas que el reconocimiento de Palestina solo “premia a secuestradores”, y el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, propuso crear un asentamiento ilegal en Cisjordania ocupada por cada país que reconozca unilateralmente al Estado palestino.De su lado, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, celebró el anuncio de España, Irlanda y Noruega y sostuvo que es una “contribución” a la solución de dos Estados. Hamás también celebró que es un “importante paso” para que el pueblo palestino pueda tener “el derecho a su tierra”, así como para establecer un Estado independiente “con Jerusalén como su capital”.En la misma línea, la Liga Árabe –conformada por 22 países, entre ellos Egipto, Jordania o Arabia Saudita–, aseguró que la decisión de España es “importante” y “le pone en el lado correcto de la historia”.El Gobierno de Eslovenia anunció que se sumará pronto al reconocimiento de Palestina, y el Ejecutivo francés detalló que esta iniciativa “no es un tabú”, pero debe hacerse “en el momento adecuado” para que “sea decisiva”. EEUU apostó por el reconocimiento de Palestina mediante “negociación directa entre las partes”, y Alemania advirtió de que “no hay atajos” para la solución de dos Estados.Entretanto, en el Congreso, los socios de investidura respaldaron el reconocimiento del Estado palestino, aunque reprocharon a Sánchez que debía haber llegado “mucho antes”. Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, pidió al presidente español “coraje” para elevar la “presión” a Jerusalén y retirar a la embajadora. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dijo que el reconocimiento de Palestina “es una muy buena noticia”, aunque reprochó al Ejecutivo español que haya tardado diez años en hacerlo efectivo. “Hoy van a reconocer más escombros y cadáveres que territorio”, sentenció. Mientras, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, evitó posicionarse sobre esta cuestión.De su lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó a Sánchez por no haber logrado un consenso internacional con respecto al reconocimiento y le acusó de “aprovechar los muertos israelíes y palestinos para separar a los españoles”. El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó al presidente español de “complicidad” con Hamás.

La guerra se ha cobrado 35.700 vidas en Gaza

El conflicto armado entre Israel y Hamás se ha saldado hasta ahora con la vida de 35.709 personas, después de que el ministerio de Sanidad del asediado enclave palestino, controlado por Hamás, anunciara ayer el fallecimiento de 62 gazatíes más. Calculó que 79.900 personas más han resultado heridas y detalló que, al igual que los muertos, se trata en su mayoría de mujeres y niños. El norte del enclave palestino se ha visto afectado en las últimas semanas por una intensa ofensiva del Ejército israelí sobre la ciudad de Gaza y el campo de refugiados y la ciudad de Yabalia, donde dicen que los milicianos de Hamás se están reagrupando. Mientras Israel ataca estos enclaves, dos de los principales hospitales de la zona de Yabalia, el de Kamal Adwan –que fue evacuado el martes– y el de Al Awda –asediado por los militares desde hace cuatro días sin que nadie pueda entrar o salir–, han visto mermada su actividad.Por otra parte, las autoridades de Israel avalaron ayer el regreso de colonos judíos a varios asentamientos en Cisjordania que fueron evacuados en el marco del plan de retirada unilateral israelí –conocido como plan de desconexión–, y que supuso el fin de toda presencia permanente civil israelí en la Franja de Gaza y cuatro asentamientos en el norte de Cisjordania en 2005.

Milei dice tener “en match point a Pedrito” por la crisis diplomática

El presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo la madrugada de ayer que ha ganado su disputa a su homólogo español, Pedro Sánchez, en el marco de la crisis diplomática sin precedentes desatada después de que el mandatario argentino llamase “corrupta” a la esposa del jefe de la Moncloa. “Igual ya lo tengo en ‘match point’ a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática”, dijo, horas después de que el Gobierno español anunciara que retira “definitivamente” a su embajadora en Buenos Aires tras la negativa de Milei a disculparse por sus palabras. Sánchez insistió en el Congreso en defender que la retirada de la embajadora es “proporcional” a los ataques recibidos por el presidente argentino, y a que se haya ratificado en sus “insultos”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió a Sánchez que cese al ministro de Exteriores “por haber puesto los intereses de España al servicio de los del PSOE”, en medio de la crisis con Argentina, y el líder de Vox, Santiago Abascal, preguntó si el choque diplomático acabará con “una declaración de guerra” o ruptura de relaciones.