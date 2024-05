Culpable de asesinato por matar a navajazos a su madre en Ripoll en 2021

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El jurado popular declaró ayer culpable de asesinato y tenencia de armas prohibidas al hombre acusado de matar a cuchilladas a su madre en Ripoll la mañana del 31 de octubre del 2021. Por unanimidad, el veredicto recoge que la víctima no tuvo posibilidad alguna de defenderse cuando el hijo la atacó a traición. Sin embargo, no cree que el acusado actuara con voluntad de infringirle un sufrimiento innecesario o de alargar su agonía cuando la persiguió por el pasillo hasta asestarle las últimas cuchilladas en la puerta de casa. El tribunal popular también aprecia el atenuante de alteración psíquica en el procesado, que sufría varios trastornos diagnosticados acentuados por el alcohol y las drogas. El fiscal pide para él 21 años de cárcel y la defensa 16.

El jurado no tenía duda alguna sobre la autoría del crimen, pero sí sobre las circunstancias del mismo. Así avala que, sobre las nueve de la mañana del 31 de octubre de 2021, Gerard Pasamontes atacó a su madre a traición y la apuñaló utilizando dos armas prohibidas: una navaja automática y un puñal de combate con una hoja de más de once centímetros. Según el veredicto, a lo largo del juicio, y tras escuchar a los testigos y peritos, queda probado que la mujer llegó a casa y acudió a la habitación de su hijo, que entonces tenía 19 años. La tesis de la Fiscalía era que la víctima le recriminó al chico que hubiera vuelto a celebrar una fiesta en casa, aunque lo tenía prohibido. Las pruebas acreditan, según el criterio unánime del jurado, que la mujer no tuvo tiempo ni de quitarse la chaqueta cuando el acusado empezó a atacarle. Las primeras cuchilladas tuvieron lugar en la habitación, pero la agresión continuó hasta la puerta, a donde la mujer se dirigió para pedir ayuda.