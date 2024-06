La Fiscalía pide al Supremo que se amnistíe el 1-O y el 'caso Tsunami'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicitó ayer al Tribunal Supremo (TS) que se amnistíe a los líderes independentistas que cumplen condena o están investigados en la causa por el referéndum del 1-O, así como al expresident Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, investigados por el Alto Tribunal español por el caso de Tsunami Democràtic.

En un informe firmado por la teniente fiscal del TS, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa, considera que se debe levantar la pena de inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por los delitos de desobediencia y malversación, que considera amnistiables. También reclama el archivo de la causa contra Puigdemont, Toni Comín, Marta Rovira, Clara Ponsatí y Lluís Puig, además de la suspensión de las cautelares.Los fiscales defienden que el delito de malversación es amnistiable, porque en la causa del referéndum no hay un propósito de enriquecimiento personal de los implicados. Con respecto al caso de Tsunami, apuntan que, aunque los hechos se investiguen como supuesto terrorismo, no se puede considerar que “de forma intencionada” supusieran ninguna “grave violación de los derechos humanos”. Paralelamente, la Fiscalía también solicitó la amnistía para los 46 policías nacionales imputados por las cargas del 1-O, al considerar que los hechos investigados no suponen un delito contra la integridad moral de los ciudadanos afectados.Todo ello mientras el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, reclamó al Supremo que se amnistíe al líder de Junts y se retire de manera “inmediata” la orden de detención española contra él.

El expresident se personará en la causa contra él por terrorismo

La magistrada instructora del caso de Tsunami Democràtic en el Tribunal Supremo, Susana Polo, aceptó ayer la personación del expresident Carles Puigdemont en la causa, y le dio 10 días para que pida, o no, que le apliquen la amnistía. También da dos días a la defensa para que facilite los datos de la persona que podrá acceder a ficheros informatizados. Polo ha atendido de este modo a la petición de personación que Puigdemont hizo tras acudir a declarar ante las autoridades francesas en París.