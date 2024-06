Illa descarta por ahora ir a Ginebra a negociar la investidura con Rovira

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El líder del PSC, Salvador Illa, aseguró ayer que no contempla viajar a Ginebra para negociar su investidura con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a la vez que insistió en defender que él es el único candidato capaz de ser elegido president porque, dijo, “Puigdemont no tiene ninguna posibilidad”. Después de que el presidente del Parlament afirmara el miércoles por la noche que la mayoría “más operativa” para la investidura es “similar” al pacto entre Junts, ERC y la CUP para constituir la Mesa, Illa defendió que estas declaraciones “no corresponden a la realidad” porque en la Cámara no hay una mayoría independentista.

Preguntado por la financiación singular que ERC reclama para Catalunya, Illa insistió en que “según el Estatut se podría crear un consorcio general tributario que eventualmente podría recaudar todos los impuestos”. Con todo, subrayó que “el punto no es tanto quién recauda, sino quién gestiona”.Por su parte, Rull, que ayer se reunió con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas, defendió que el expresident e Illa tienen las mismas posibilidades de llegar a un debate de investidura, y detalló que ambos están “explorando mayorías”.De su lado, la portavoz de ERC en el Parlament, la leridana Marta Vilalta, advirtió a los socialistas de que cualquier pacto para una investidura de Illa debe “pivotar” alrededor de la financiación. “Necesitamos hechos y pasos firmes”, defendió en una entrevista en RTVE, en la que dijo que el nuevo modelo debe suponer “cambiar las reglas del juego”. Tras afirmar que el acuerdo entre ERC y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez incluye negociar la financiación, Vilalta advirtió de que no aceptarán chantajes. Todo ello mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, instó a Esquerra a hacer un ejercicio de “sentido común y generosidad” y permitir la investidura de Illa, si bien avisó que “el Estado no puede dar la llave de la caja a Catalunya”.

Rull insiste en que Illa y Puigdemont tienen las mismas opciones de ir al pleno de investidura

■ Un 33% de catalanes considera que la Generalitat debería decidir en exclusiva sobre los impuestos que se pagan en Catalunya, mientras que el 34% es partidario de que la capacidad de decisión sea compartida entre el Govern y el Estado. Así lo indica una encuesta que el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) publicó ayer, y que sostiene que también hay un 23% de los encuestados que reclaman que la Generalitat debería tener más peso que el Estado en la cuestión de los impuestos, mientras que un 5% piensa que sólo el Estado debe decidir en materia.

Por otra parte, el barómetro, efectuado entre el 12 de marzo y el 19 de mayo con una muestra de 2.658 encuestados, afirma que el 73% de los catalanes está a favor de que el catalán sea lengua oficial en la UE, frente al 26% que se opone.

Uno de cada tres catalanes quiere el concierto económico