Illa descarta per ara anar a Ginebra a negociar la investidura amb Rovira

El líder del PSC, Salvador Illa, va assegurar ahir que no contempla viatjar a Ginebra per negociar la seua investidura amb la secretària general d’ERC, Marta Rovira, alhora que va insistir a defensar que ell és l’únic candidat capaç de ser elegit president perquè, va dir, “Puigdemont no té cap possibilitat”. Després que el president del Parlament afirmés dimecres a la nit que la majoria “més operativa” per a la investidura és “similar” al pacte entre Junts, ERC i la CUP per constituir la Mesa, Illa va defensar que aquestes declaracions “no corresponen a la realitat” perquè a la Cambra no hi ha una majoria independentista. Preguntat pel finançament singular que ERC reclama per a Catalunya, Illa va insistir que “segons l’Estatut es podria crear un consorci general tributari que eventualment podria recaptar tots els impostos”. Amb tot, va subratllar que “el punt no és tant qui recapta, sinó qui gestiona”.

Per la seua part, Rull, que ahir es va reunir amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les, va defensar que l’expresident i Illa tenen les mateixes possibilitats d’arribar a un debat d’investidura, i va detallar que tots dos estan “explorant majories”.La portaveu d’ERC al Parlament, la lleidatana Marta Vilalta, va advertir els socialistes que qualsevol pacte per a una investidura d’Illa ha “de pivotar” al voltant del finançament. “Necessitem fets i passos ferms”, va defensar en una entrevista a RTVE, en què va dir que el nou model ha de suposar “canviar les regles del joc”. Després d’afirmar que l’acord entre ERC i PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez inclou negociar el finançament, Vilalta va advertir que no acceptaran xantatges.Tot això mentre la ministra de Defensa, Margarita Robles, va instar Esquerra a fer un exercici de “sentit comú i generositat” i permetre la investidura d’Illa, si bé va avisar que “l’Estat no pot donar la clau de la caixa a Catalunya”.

Rull insisteix que Illa i Puigdemont tenen les mateixes opcions d’anar al ple d’investidura

■ Un 33% de catalans considera que la Generalitat hauria de decidir en exclusiva sobre els impostos que es paguen a Catalunya, mentre que el 34% és partidari que la capacitat de decisió sigui compartida entre el Govern i l’Estat. Així ho indica una enquesta que el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) va publicar ahir, i que sosté que també hi ha un 23% dels enquestats que reclamen que la Generalitat hauria de tenir més pes que l’Estat en la qüestió dels impostos, mentre que un 5% pensa que només l’Estat ha de decidir en la matèria.

D’altra banda, el baròmetre, efectuat entre el 12 de març i el 19 de maig amb una mostra de 2.658 enquestats, afirma que el 73% dels catalans està a favor que el català sigui llengua oficial a la UE, davant del 26% que s’hi oposa.

Un de cada tres catalans vol el concert econòmic