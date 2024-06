Boye acusa al juez de la trama rusa de prevaricar y anuncia una querella

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El abogado del expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciado que presentará una querella por prevaricación contra el juez de la llamada trama rusa del procés, Joaquín Aguirre, que el viernes abrió una nueva pieza sin aportar nuevos indicios. En ella se acusa de traición y malversación al líder de Junts, al expresident Artur Mas y a una decena de personas más, entre ellos el periodista leridano Carles Porta, todo ello a pesar de que la Audiencia de Barcelona ordenó cerrar estas pesquisas pocos días después de la entrada en vigor de la ley de amnistía. En una entrevista en 324, Boye cargó contra el “delirio” del juez y le acusó de malversar dinero público con esta supuesta trama. “La única trama rusa que se investigará es la del juez Aguirre y las personas que le están ayudando por ese delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación. En los próximos días presentaremos sin lugar a dudas una querella contra Aguirre”, recalcó.

La acusación por traición de este caso es especialmente significativa, puesto que la amnistía no incluye este delito. “Él dice en la página dos (del auto) que la Audiencia Provincial le prohibió continuar la instrucción. Como esto no ha sido suficiente, dice que ha buscado una solución alternativa”, dijo, antes de subrayar que “en derecho, una solución alternativa se llama prevaricación”. El expresident Artur Mas, también señalado por el juez en la pieza separada de la trama rusa del procés, sostuvo en una entrevista en Rac1 que el magistrado está actuando “con poco sentido de la justicia”. Opinó que Aguirre quiere “intentar” que no se aplique la ley de amnistía y desveló que la próxima semana empezará a preparar su defensa jurídica. Mas manifestó voluntad de “definir un esquema más o menos común” con Boye, aunque se ha distanciado de la querella que ha anunciado el abogado esta mañana contra el juez.Entretanto, la portavoz de ERC, Raquel Sans, advirtió que hay ciertos jueces y fiscales “en rebelión” contra la amnistía, a quienes acusó de “inventarse” delitos para no aplicar la ley y poder “continuar reprimiendo” y “persiguiendo” a independentistas catalanes.