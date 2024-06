Boye acusa el jutge de la trama russa de prevaricar i anuncia una querella

L’advocat de l’expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciat que presentarà una querella per prevaricació contra el jutge de l’anomenada trama russa del procés, Joaquín Aguirre, que divendres va obrir una nova peça sense aportar nous indicis. S’acusa de traïció i malversació el líder de Junts, l’expresident Artur Mas i una desena de persones més, entre ells el periodista lleidatà Carles Porta, tot això malgrat que l’Audiència de Barcelona va ordenar tancar aquestes indagacions pocs dies després de l’entrada en vigor de la llei d’amnistia. En una entrevista a 324, Boye va carregar contra el “deliri” del jutge i el va acusar de malversar diners públics amb aquesta suposada trama. “L’única trama russa que s’investigarà és la del jutge Aguirre i les persones que l’estan ajudant per aquest delicte de prevaricació en concurs amb un delicte de malversació. Els propers dies presentarem sense cap dubte una querella contra Aguirre”, va recalcar.

L’acusació per traïció d’aquest cas és especialment significativa, ja que l’amnistia no inclou aquest delicte. “Ell diu a la pàgina dos (de la interlocutòria) que l’Audiència Provincial li va prohibir continuar la instrucció. Com que això no ha estat suficient, diu que ha buscat una solució alternativa”, va dir, abans de subratllar que “en dret una solució alternativa es diu prevaricació”.L’expresident Artur Mas, també assenyalat pel jutge a la peça separada de la trama russa del procés, va afirmar en una entrevista a RAC1 que el magistrat està actuant “amb poc sentit de la justícia”. Va opinar que Aguirre vol “intentar” que no s’apliqui la llei d’amnistia i va revelar que la propera setmana començarà a preparar-se la defensa jurídica. Mas va manifestar voluntat de “definir un esquema més o menys comú” amb Boye, encara que s’ha distanciat de la querella que ha anunciat l’advocat aquest matí contra el jutge.D’altra banda, la portaveu d’ERC, Raquel Sans, va advertir que hi ha certs jutges i fiscals “en rebel·lió” contra l’amnistia, a qui va acusar d’“inventar-se delictes” per no aplicar la llei i “poder continuar reprimint” i “perseguint” independentistes catalans.