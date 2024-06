Fiscalía pide amnistiar a los 12 CDR del 'caso Judas' y a Jové, Garriga y Salvadó por el 1-O

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer amnistiar a los doce CDR acusados de terrorismo en el marco del conocido como ‘caso Judas’. El Ministerio Público, que había pedido penas de hasta 27 años de prisión, aboga ahora por declarar “extinguida la responsabilidad penal” y el sobreseimiento de las actuaciones del caso. Paralelamente, la Fiscalía Superior de Catalunya pidió al Tribunal Superior de Catalunya que amnistíe a los ex altos cargos de ERC en el Govern Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natalia Garriga, para quienes pedía hasta 7 años de cárcel por los preparativos del 1-O.

En el caso de los doce CDR, la teniente fiscal Marta Durántez indicó, en la vista previa al juicio en Madrid, que la causa es compatible con la amnistía, y, señaló que los supuestos delitos no se llegaron a “materializar”, como tampoco sucedió con la fabricación de los explosivos que los CDR presuntamente querían preparar. “No podemos partir de suposiciones y del potencial daño que se podría haber causado”, dijo. Durántez defendió la postura de la Fiscalía, ya que el fiscal que llevaba el caso, decidió apartarse del caso al no estar de acuerdo con la decisión.Las defensas de los acusados sostuvieron que los hechos que se les imputan son amnistiables porque “en modo alguno se ha provocado ninguna vulneración de Derechos Humanos”. Confían en saber “en menos de una semana” si el juez les aplica la norma.Paralelamente, el teniente fiscal Pedro Ariche pidió al TSJC que amnistíe a Jové, Salvadó y Garriga, “en estricta aplicación de los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica”. Está previsto que los tres sean juzgados en septiembre con peticiones de 7 años de prisión para Jové y 6 años y 3 meses para Salvadó por malversación, prevaricación y desobediencia. En el caso de Garriga, Fiscalía solicitaba un año de inhabilitación por desobediencia.Entretanto, el exvicepresidente del Parlament Josep Costa solicitó ante el Tribunal Supremo que no se le aplique la amnistía porque ello puede “interpretarse como un reconocimiento de culpa”, y reclamó que su causa sea declarada nula.Por otra parte, un agente de los Mossos d’Esquadra ha presentado un recurso ante el Supremo para que deje sin efecto la amnistía concedido a un manifestante condenado por lesionarle en una protesta. La sentencia también establecía que el condenado debía indemnizar al mosso con 76.647 euros.

Moncloa deroga el artículo que según Junts podía paralizar la ley

El Gobierno español introdujo ayer en el decreto ley de prórroga de medidas anticrisis por los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, publicado en el BOE, la derogación del artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que establecía que cuando un juez presente una cuestión prejudicial ante la Justicia europea se paraliza el proceso en marcha. De este modo, no se deja en manos de los tribunales la posibilidad de demorar la aplicación de la ley de amnistía mientras no resuelva el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que a la práctica supone allanar la aplicación de la norma. Junts aseguraba que este artículo dificultaba la aplicación de la ley, y vinculó su desaparición al apoyo a los decretos ómnibus del Gobierno español que se aprobaron en enero.La vicepresidenta primera del Ejecutivo central, María Jesús Montero, restó importancia a esta medida al considerar que la “práctica jurídica” no va a cambiar.