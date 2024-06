La Generalitat avisa que ya acoge a más de 2.500 menores migrantes

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno central y el de Canarias quieren sacar adelante una reforma de la ley de extranjería que obligue a las comunidades autónomas, por primera vez, a acoger a los menores migrantes que han llegado a zonas con los recursos ya saturados, como actualmente ocurre en las islas. No obstante, tanto la Generalitat como Junts ya han mostrado su rechazo inicial a esta iniciativa. El Govern asegura que actualmente acoge a 2.500 menores que llegaron solos y que viven en centros de Catalunya, una cifra que supera en más de un millar el dato oficial que maneja en Gobierno central, donde solo figuran los menores que la Fiscalía ha determinado oficialmente que lo son, según informó ayer TV3. Por eso considera que los términos planteados para llevar a cabo esta reforma “no dan la respuesta adecuada a las circunstancias en las que se encuentra la Generalitat a la hora de gestionar esta cuestión”. Y es que según el conseller de Derechos Sociales en funciones, Carles Campuzano, en Catalunya también existe una “sobreocupación”, a pesar de que se han ampliado las cerca de 800 plazas que había hasta las 3.000. Catalunya pide que se garantice un sistema de reparto “justo y equilibrado” con unos criterios claros y transparentes en los diferentes territorios y que el Estado asuma la financiación de estas acogidas que “responda a las circunstancias reales que tiene”.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, insistió ayer en que su partido rechazará la reforma porque que no pueden apoyar una ley “que da todas las capacidades al Gobierno español para imponer un reparto y para sancionar a esa comunidad que no acepte esta imposición”. Asimismo, afirmó que no tiene sentido que apoyen la ley cuando actualmente están negociando con el Ejecutivo central “la delegación completa y plena” de las competencias y recursos en materia de inmigración.El reparto de menores es clave para Canarias, allí, ahora mismo, hay unos 6.000 menores migrantes no acompañados. Las islas están desbordadas para poder atenderlos y pide quedarse con unos 2.000 menores, ya que esa es la capacidad de acogida que tiene. Ahora mismo acoge al triple.

El PP garantiza la acogida en sus territorios pese a presionar Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que todas las comunidades donde gobierna su partido seguirán acogiendo a menores migrantes pese a que Vox ya ha amenazado con rompero con ellos si aceptan el reparto propuesto por el Gobierno, que según Santiago Abascal atenta contra los pactos autonómicos suscritos con los populares.El Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando la reforma de la ley de Extranjería junto al Gobierno canario de Coalición Canaria y PP para que haya derivaciones de menores migrantes a otras comunidades autónomas. De este modo, según Feijóo, las comunidades del PP “pondrán como hasta ahora todos sus recursos de acogida a disposición del Gobierno central”, pero “el Ejecutivo también debe poner a disposición de las comunidades “recursos y medios”. “Si no es así, el problema lo tenemos todos”, concluyó.