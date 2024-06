La Generalitat avisa que ja acull més de 2.500 menors migrants

El Govern central i el de les Canàries volen tirar endavant una reforma de la llei d’estrangeria que obligui les comunitats autònomes, per primera vegada, a acollir els menors migrants que han arribat a zones amb els recursos ja saturats, com actualment passa a les illes.

No obstant, tant la Generalitat com Junts ja han mostrat el seu rebuig inicial a aquesta iniciativa. El Govern assegura que actualment acull 2.500 menors que van arribar sols i que viuen en centres de Catalunya, una xifra que supera en més d’un miler la dada oficial que maneja el Govern central, on només figuren els menors que la Fiscalia ha determinat oficialment que ho són, segons va informar ahir TV3.

Per això considera que els termes plantejats per portar a terme aquesta reforma “no donen la resposta adequada a les circumstàncies en les quals es troba la Generalitat a l’hora de gestionar aquesta qüestió”.

I és que segons el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, a Catalunya també hi ha una “sobreocupació”, malgrat que s’han ampliat les prop de 800 places que hi havia fins a les 3.000. Catalunya demana que es garanteixi un sistema de repartiment “just i equilibrat” amb uns criteris clars i transparents als diferents territoris i que l’Estat assumeixi el finançament d’aquestes acollides i que “respongui a les circumstàncies reals que té”.

Per la seua part, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va insistir ahir que el seu partit rebutjarà la reforma perquè no poden donar suport a una llei “que dona totes les capacitats al Govern espanyol per imposar un repartiment i per sancionar aquella comunitat que no accepti aquesta imposició”.

Així mateix, va afirmar que no té sentit que donin suport a la llei quan actualment estan negociant amb l’Executiu central “la delegació completa i plena” de les competències i recursos en matèria d’immigració.

El repartiment de menors és clau per a les Canàries, allà, ara mateix, hi ha uns 6.000 menors migrants no acompanyats. Les illes estan desbordades per poder atendre’ls i demana quedar-se amb uns 2.000 menors, ja que aquesta és la capacitat d’acollida que té. Ara mateix n’acull el triple.

El PP garanteix l’acollida als seus territoris tot i la pressió de Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar ahir que totes les comunitats en què governa el seu partit continuaran acollint menors migrants malgrat que Vox ja ha amenaçat amb trencar amb ells si accepten el repartiment proposat pel Govern espanyol, que segons Santiago Abascal atempta contra els pactes autonòmics subscrits amb els populars.El Govern de Pedro Sánchez està impulsant la reforma de la llei d’Estrangeria juntament amb el Govern canari de Coalició Canària i PP perquè hi hagi derivacions de menors migrants a altres comunitats autònomes. D’aquesta manera, segons Feijóo, les comunitats del PP “posaran com a fins ara tots els seus recursos d’acollida a disposició del Govern central”, però “l’Executiu també ha de posar a disposició de les comunitats “recursos i mitjans”. “Si no és així, el problema el tenim tots”, va concloure.