Esquerra fija de plazo hasta finales julio para conseguir un preacuerdo con PSC o Junts

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, fijó ayer el plazo de un mes, hasta finales del próximo julio, para conseguir un preacuerdo con el PSC o con Junts para formar un nuevo Govern y evitar una repetición electoral en Catalunya.

Rovira planteó este plazo de negociación durante su intervención, vía telemática, ante el Consell Nacional de ERC, que se reunió de forma extraordinaria en Barcelona para activar los primeros reglamentos para regular el Congreso Nacional del 30 de noviembre, donde se decidirá el liderazgo del partido.A su juicio, “falta voluntad política” por parte de PSC y Junts para llegar a un acuerdo en el nuevo modelo de financiación de Catalunya, que ya se acordó en el Estatut de 2005 y del que también se habló después en 2012. “Como no queremos llegar al límite del 25 de agosto (establecido por los plazos legales) porque los acuerdos de última hora y en el último minuto no son buenos, hemos hecho saber que queremos un preacuerdo a finales de julio”, anunció Rovira.ERC, indicó su secretaria general, tiene cuatro ‘carpetas’ sobre temas a negociar que considera prioritarias: la primera es la resolución del conflicto político en Catalunya; la segunda, una “financiación justa y singular” que saque a Catalunya del régimen común; la tercera, el reconocimiento nacional y la prioridad de la lengua catalana, y la cuarta, las políticas republicanas: recursos para pymes, educación, sanidad y vivienda.Rovira alertó que mientras ERC “sí se mueve” para conseguir una negociación, no están recibiendo respuestas del PSC y de Junts.Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, cargó contra el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y avisó que la negociación sobre la financiación de Catalunya no puede ser “moneda de cambio” para hacerse con la Presidencia de la Generalitat. “Que Pedro Sánchez intente vender ahora ese tipo de dos por uno, su Presidencia y la de Salvador Illa, por la financiación es inadmisible”, criticó en el Consell Nacional del partido celebrado en Bolvir.Defendió que Catalunya se merece una financiación justa, a la vez que un presidente que respete y haga respetar las instituciones y “no uno que participe de un chantaje y un mercadeo del poder por el poder”.Asimismo, afirmó que serán “generosos y humildes” en las negociaciones para investir a Carles Puigdemont president de la Generalitat. “Negociaremos fuera de radar” y “trataremos de generar todas las complicidades y no acumular reproches”.Defendió a Puigdemont como la única alternativa posible a Illa, y reprochó al candidato socialista que “siempre” priorice los intereses del PSOE por delante de los de Catalunya.

Salvador Illa: “ O hay un pacto de progreso o hay elecciones”

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, aseguró ayer que solo existen dos desenlaces posibles a las negociaciones para formar gobierno en Catalunya: “O hay pacto de progreso o hay elecciones”.En su intervención en Mataró en el Congreso del PSC del Maresme, manifestó que “un pacto de progreso del PSC, ERC y Comuns” es la “única posibilidad”, puesto que suma 68 diputados, lo necesario para tener la mayoría en el Parlament.“Las otras mayorías aritméticas posibles no son viables políticamente, algunas porque las han descartado las formaciones políticas que las deberían hacer, y otras porque las hemos descartado nosotros: con Vox y el PP no tenemos nada que hacer”, subrayó.“Es una muy buena oportunidad para Catalunya, que podamos sumar tres formaciones de progreso, que podamos hacer un buen programa”, manifestó.Además, el líder del PSC indicó que el pacto debe hacerse “con discreción, con oficio político, con un trabajo metódico y ordenado, buscando horizontes de estabilidad para poder trabajar”.