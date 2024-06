Esquerra fixa de termini fins a finals de juliol per aconseguir un preacord amb PSC o Junts

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va fixar ahir el termini d’un mes, fins a finals del juliol, per aconseguir un preacord amb el PSC o amb Junts per formar un nou Govern i evitar una repetició electoral a Catalunya.

Rovira va plantejar aquest termini de negociació durant la seua intervenció, via telemàtica, davant del Consell Nacional d’ERC, que es va reunir de forma extraordinària a Barcelona per activar els primers reglaments per a regular el Congrés Nacional del 30 de novembre, on es decidirà el lideratge del partit.Al seu judici, “falta voluntat política” per part de PSC i Junts per arribar a un acord en el nou model de finançament de Catalunya, que ja es va acordar en l’Estatut del 2005 i del qual també se’n va parlar després el 2012.“Com que no volem arribar al límit del 25 d’agost [establert pels terminis legals] perquè els acords d’última hora i en l’últim minut no són bons, hem fet saber que volem un preacord a finals de juliol”, va anunciar Rovira.ERC, va indicar la seua secretària general, té quatre carpetes sobre temes a negociar que considera prioritàries: la primera és la resolució del conflicte polític a Catalunya; la segona, un “finançament just i singular” que tregui Catalunya del règim comú; la tercera, el reconeixement nacional i la prioritat de la llengua catalana, i la quarta, les polítiques republicanes: recursos per a pimes, educació, sanitat i habitatge.Rovira va alertar que mentre ERC “sí que es mou per aconseguir una negociació”, no estan rebent respostes del PSC i de Junts. Per la seua part, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va carregar contra el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i va avisar que la negociació sobre el finançament de Catalunya no pot ser “moneda de canvi” per aconseguir la Presidència de la Generalitat. “Que Pedro Sánchez intenti vendre ara aquest tipus de dos per un, la seua Presidència i la de Salvador Illa, pel finançament és inadmissible”, va criticar en el Consell Nacional del partit celebrat a Bolvir. Va defensar que Catalunya es mereix un finançament just, alhora que un president que respecti i faci respectar les institucions i “no un que participi d’un xantatge i un mercadeig del poder pel poder”. Així mateix, va afirmar que seran “generosos i humils” en les negociacions per investir Carles Puigdemont president de la Generalitat. “Negociarem fora de radar” i “provarem de generar totes les complicitats i no acumular retrets”. Va defensar Puigdemont com l’única alternativa possible a Illa, i va retreure al candidat socialista que “sempre” prioritzi els interessos del PSOE al davant dels de Catalunya.

Salvador Illa: “O hi ha un pacte de progrés o hi ha eleccions”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va assegurar ahir que només existeixen dos desenllaços possibles a les negociacions per formar govern a Catalunya: “O hi ha pacte de progrés o hi ha eleccions.”En la seua intervenció A Mataró en el Congrés del PSC del Maresme, va manifestar que “un pacte de progrés del PSC, ERC i Comuns” és l’“única possibilitat”, ja que suma 68 diputats, els que es necessiten per tenir la majoria al Parlament.“Les altres majories aritmètiques possibles no són viables políticament, algunes perquè les han descartat les formacions polítiques que les haurien de fer, i d’altres perquè les hem descartat nosaltres: amb Vox i el PP no tenim res a fer”, va subratllar.“És una molt bona oportunitat per a Catalunya, que puguem sumar tres formacions de progrés, que puguem fer un bon programa”, va manifestar.A més, el líder del PSC va indicar que el pacte s’ha de fer “amb discreció, amb ofici polític, amb un treball metòdic i ordenat, buscant horitzons d’estabilitat per poder treballar”.