Sabrià dimite pero sin asumir la culpa de los carteles contra Maragall

El viceconseller de Estrategia y Comunicación del Govern en funciones, Sergi Sabrià, abandonará hoy mismo el Executiu a raíz de la crisis abierta en ERC tras saberse que los carteles denigratorios contra Ernest Maragall salieron del propio partido. Aseguro ayer, entre críticas a Oriol Junqueras, que él no participó en esta acción, pese a admitir que sí existe una estructura paralela en Esquerra que actúa fuera de las siglas.

Mano derecha del president Pere Aragonès, a quien pidió que lo cesara, Sabrià quiso dejar claro que abandona “la última de mis responsabilidades. No porque sea culpable de nada, sino porque creo que es la mejor aportación de un proyecto colectivo que se está resquebrajando”, afirmó quien fuera responsable de la comunicación del partido entre 2016 y 2021. En este sentido, aseguró que él nunca habría aprobado una campaña como esta, sobre la que dijo que informó a la dirección del partido en cuanto tuvo noticias de ella: “Como en tantas otras ocasiones, me tocó hacer de bombero”, aseveró. Desde el partido apuntan al exdirector de comunicación de la formación, Tolo Moya como responsable de los hechos, una persona próxima a Junqueras que, a su vez, asegura que solamente actuó como intermediario.En su intervención, aunque no lo citó explícitamente, Sabrià arremetió contra Junqueras y sus afines censurando las “acusaciones falsas” vertidas en su contra y criticando la “ambición y el deseo personal (de Junqueras) de controlar la organización para organizarla a su medida”. Su marcha, aunque ya la avanzó tras el debacle electoral del 12-M, pone aún más en evidencia la división dentro del partido.Sabrià detalló que entre las acciones del grupo paralelo de ERC se enmarcan diversas campañas contra Renfe o el envío de unos mariachis a Junts cuando abandonaron la coalición.

El Gobierno estudia con ERC la cesión del 100% de los tributos

El Gobierno de Pedro Sánchez admite que en sus conversaciones con ERC para la investidura de Salvador Illa está sobre la mesa la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat al que se encargaría la tarea de recaudar el 100% de los impuestos en Catalunya. Fuentes del Ejecutivo remarcan que esa potestad, la de recaudar la totalidad de los impuestos de Catalunya, viene recogida en el Estatut. La soberanía fiscal, que supondría salir del régimen común de las comunidades autónomas, es una de las principales condiciones de Esquerra para apoyar la investidura de Illa.