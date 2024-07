Sabrià dimiteix però sense assumir la culpa dels cartells contra Maragall

El viceconseller d’Estratègia i Comunicació del Govern en funcions, Sergi Sabrià, abandonarà avui mateix l’Executiu arran de la crisi oberta a ERC al saber-se que els cartells denigrants contra Ernest Maragall van sortir del mateix partit. Va assegurar ahir, entre crítiques a Oriol Junqueras, que ell no va participar en aquesta acció, malgrat admetre que sí que existeix una estructura paral·lela a Esquerra que actua fora de les sigles.

Mà dreta del president Pere Aragonès, a qui va demanar que el cessés, Sabrià va voler deixar clar que abandona “l’última de les meues responsabilitats. No perquè sigui culpable de res, sinó perquè crec que és la millor aportació d’un projecte col·lectiu que s’està esquerdant”, va afirmar qui va ser responsable de la comunicació del partit entre 2016 i 2021. En aquest sentit, va assegurar que ell mai hauria aprovat una campanya com aquesta, sobre la qual va dir que va informar la direcció del partit quan en va tenir notícies. “Com en tantes altres ocasions, em va tocar fer de bomber”, va asseverar. Des del partit apunten a l’exdirector de comunicació de la formació Tolo Moya, com a responsable dels fets, una persona pròxima a Junqueras que, al seu torn, assegura que només va actuar com a mitjancer. En la seua intervenció, encara que no el va citar explícitament, Sabrià va arremetre contra Junqueras i els seus afins censurant les “acusacions falses” abocades en contra seu i criticant l’“ambició i el desig personal (de Junqueras) de controlar l’organització per organitzar-la a la seua mesura”. La seua partida, encara que ja la va avançar després de la desfeta electoral del 12M, posa encara més en evidència la divisió dins del partit. Sabrià va detallar que entre les accions del grup paral·lel d’ERC s’emmarquen diverses campanyes contra Renfe o l’enviament d’uns mariachis a Junts quan van abandonar la coalició.

El Govern central estudia amb ERC la cessió del 100% dels tributs

El Govern de Pedro Sánchez admet que en les seues converses amb ERC per a la investidura de Salvador Illa està sobre la taula la possibilitat de crear un consorci tributari entre l’Estat i la Generalitat al qual s’encarregaria la tasca de recaptar el 100% dels impostos a Catalunya. Fonts de l’Executiu remarquen que aquesta potestat, la de recaptar la totalitat dels impostos de Catalunya, ve recollida a l’Estatut. La sobirania fiscal, que suposaria sortir del règim comú de les comunitats autònomes, és una de les principals condicions d’Esquerra Republicana per donar suport a la investidura d’Illa.