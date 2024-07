«Siempre he abierto los diarios por las páginas internacionales»

¿En qué punto se encuentra la invasión rusa de Ucrania?

Hace meses que está enquistado; puede que ahora la victoria se incline más hacia el bando ruso, ya que están haciendo avances en el frente norte y en Járkiv. Sin embargo, se esperaba que Putin lo reconquistaría todo y no está siendo así. Por otra parte, las tropas ucranianas están sufriendo el haber consumido artillería durante meses sin financiamiento para recuperarla. Justo ahora les comienza a llegar dinero para conseguir munición y comenzar a frenar los avances rusos.

Así pues, la artillería que reciban los ucranianos solo les servirá para frenar el avance ruso, pero no para perpetrar un ataque ofensivo..

No, porque los rusos tienen diversas ventajas que no tienen los ucranianos. Primero, tienen a mucha gente. Segundo, su régimen político permite enviar a cualquier persona al frente sin tener que dar explicaciones. Tercero, disponen de recursos como para fabricar su propia munición y enviar tanques. La frase “Ucrania puede ganar, pero Rusia no puede perder” es un poco verdad: difícilmente Ucrania reconquistará mucho territorio y difícilmente Rusia lo perderá. Hasta que se den cuenta que en algún momento deberán sentarse a negociar.

¿El único desenlace posible es la negociación?

Yo creo que sí. Las dos partes deben ver que tienen mucho más que ganar negociando que continuando en la guerra.

¿Qué motiva a cada bando a resistir?

En el caso de Putin, es más un tema geoestratégico. Tiene en el punto de mira el próximo 6 de noviembre [fecha de las elecciones presidenciales en EEUU], depende de quién gane ese día se le puede allanar mucho el camino. En cambio, Zelenski sabe que a la mínima que se relaje, los rusos no dudarán en apretar. Por lo tanto, lo único que les queda es seguir resistiendo.

Suele dar charlas contando cómo se vive el conflicto desde dentro y su cobertura periodística.

Cuando hay gente que tiene interés en saber qué sucede en el mundo, a mí me encanta contarlo.

Sin desvelar mucho, ¿qué cuenta a la gente que viene a escucharle?

Lo primero es que yo no soy ni conferenciante ni historiador, así que quien quiera una conferencia muy bien articulada, ¡que no venga! Yo soy un poco cul d’olla… [risas]. Básicamente, explico cómo veo el conflicto desde dentro y todo lo que hay detrás de cubrir algo así. Cuando el espectador ve cómo trabajan los periodistas en zonas de conflicto, se puede hacer una idea más certera de la información. Mucha gente piensa que los periodistas llegamos al sitio y nos cuentan todo lo que tenemos que saber, esa no es la realidad y la gente debe saberlo.¿Cuál es la respuesta del público?Creo que la gente lo agradece un poco, que venga alguien y les diga: “¡Eh, que cuando salimos por televisión desde el extranjero no estamos vacaciones, sufrimos mucho!”. No sufrimos porque sea una zona de conflicto, sino por ser capaces de suministrar buena información en cada Telenotícies con unos gastos y unos criterios ajustados. A veces, la gente se piensa que en TV3 somos la BBC, que tiene un enorme despliegue de trabajadores y recursos. Pero también está bien que la tele de nuestro país piense en grande y que pueda enviar a su gente sobre el terreno cuando sucede cualquier cosa. Al final, el producto que publica la BBC tampoco dista tanto del nuestro..

¿Cuántos años hace que se dedica al periodismo?

Déjeme sumar… Unos 35 años.

A lo largo de su carrera ha pasado por muchos medios y departamentos. ¿Por qué internacional?

Siempre he abierto los diarios por las páginas de internacional. Me ha interesado más la información del mundo que cualquier otra. Mi pueblo estuvo una vez en el centro de un frente bélico y desde muy pequeño he escuchado, fascinado, historias sobre esa época. La realidad no es como en las películas, que solo enseñan disparos y tanques levantando polvo por ciudades arrasadas. Pese a la guerra, en los sitios sigue quedando algo de vida. Sucede en Ucrania, la gente se quiere quedar voluntariamente porque es su casa.

¿Cómo se cubre una guerra?

Intentando acercar la información internacional al público de aquí, ya que nos afecta más de lo que nos imaginamos. Debemos ponerle un poco de humanidad. En un conflicto, hay mucho más que soldados y las líneas del frente, la guerra tiene mucho más relato. A veces la gente te dice: “tiene que ser muy glamuroso, eso de ir por el mundo”, y la verdad es que tampoco tanto. Al final, haces lo mismo con la información internacional que con la información local: entrevistar, discernir, buscar fuentes en las que puedas confiar…