Análisis. ¿Puede el Constitucional corregir al Supremo sobre la amnistía?

¿Puede corregir al Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación?

Es discutible. No hay ningún tribunal que esté por encima del Supremo en el estado español en la función jurisdiccional, es decir, a la hora de interpretar la ley.

¿El Constitucional no está por encima del Supremo?

No. El Tribunal Constitucional apareció por primera vez en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar que las leyes y las actuaciones de las administraciones se ajustaran a los valores de la Constitución, pero su función no era interpretar la ley. Aquí se siguió el mismo modelo. Son tribunales paralelos. No hay una relación jerárquica.

Suponemos que las defensas alegan que se ha vulnerado el derecho constitucional de los ciudadanos a que se los aplique una ley penal que los beneficia. ¿Podría el Constitucional obligar al Supremo a hacer otra resolución?

Sí. Pero la nueva interpretación de la ley la volvería a hacer el Supremo, que podría encontrar nuevos motivos, en este momento inimaginables, para no amnistiar la malversación.

Antes de que se conozca la decisión del Constitucional, el PP ya ha puesto en duda su independencia. ¿Hay solución contra la politización de la justicia?

Evidentemente que la hay, pero ni los partidos ni los jueces parecen poner mucho de su parte. El PP cuestiona la independencia del Constitucional porque tiene mayoría progresista, pero ha boicoteado durante más de 5 años la renovación de un Consejo General del Poder Judicial que es el órgano que nombra a dedo a los jueces del Supremo, y ha tenido durante todo este tiempo una mayoría conservadora caducada.

¿La última palabra a la hora de interpretar la ley la tiene siempre el Supremo?

En el estado español, sí. Otra cosa es que las defensas vayan a Europa y la justicia europea les dé la razón, pero eso, si pasa, será dentro de muchos años.

¿La aparente negativa de la cúpula judicial a aplicar una ley aprobada por el Parlamento, no comporta un choque entre los poderes legislativo y judicial?

Sí. Un choque que no se había producido nunca a este nivel en la actual democracia. Les consecuencias de este enfrentamiento son imprevisibles.