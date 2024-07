Anàlisi. Per què el Suprem no aplica la llei d'amnistia?

Per què el Suprem no aplica la llei d'amnistia?

Perquè no la vol aplicar.

Se suposa que no l'aplica perquè entén que no l'ha d'aplicar al delicte de malversació.

Fa una interpretació contra legem que està constitucionalment prohibida. La llei s'ha d'interpretar en la seva literalitat sempre que sigui possible, i quan no sigui possible només es poden fer interpretacions extensives a favor del reu, mai en contra del reu, cosa que també està constitucionalment prohibida i és el que ha fet el Suprem.

Els magistrats del Suprem diuen que no es pot amnistiar la malversació perquè els líders del procés es van enriquir.

És un argument absurd que atempta contra el sentit comú, contra el diccionari de la llengua i contra la intel·ligència dels ciutadans.

En una anàlisi anterior a segre.com ja es preveia que el Suprem no aplicaria la llei d'amnistia sense presentar cap recurs al Constitucional ni cap pregunta prejudicial a Europa.

Com es va poder preveure?

Perquè hi havia molts elements que apuntaven en aquesta direcció: el pronunciament dels fiscals díscols del Suprem, argumentant exactament el mateix que el tribunal en contra del criteri de la Fiscalia General, l'Advocacia de l'Estat i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; els pronunciaments del jutge Llarena anunciant que no retiraria l'ordre de detenció contra Puigdemont; i la decisió de la mateixa Sala del Tribunal Suprem de no aplicar la reforma del delicte de malversació al·legant el mateix argument extravagant que ara: que els líders del procés es van enriquir.

Per què no ha presentat el Suprem una pregunta prejudicial a Europa, com la majoria d'analistes presumien que faria?

Perquè fer-ho dilataria l'aplicació de la llei, però si Europa l'hagués avalat, l'haurien hagut d'aplicar a la força. Ara, en canvi, dient que no s'ha d'aplicar, eviten que ningú els obligui a aplicar-la. Per la mateixa raó han deixat de presentar peticions d'extradició a Europa. Volen que ningú aliè a ells decidieixi sobre el procés.

Tampoc la voluntat popular, expressada, com diu la Constitució, a la llei?

Tampoc la voluntat popular, expressada, com diu la Constitució, a la llei.