Anàlisi. Què decidiran aquest matí els fiscals? Per què no s'amnistiarà Puigdemont i Junqueras?

Què decidiran els 30 membres de la Junta de Fiscals que estan reunits des de dos quarts de deu d’aquest matí a Madrid?

Probablement que no s’ha d’amnistiar el delicte de malversació i, per tant, que no s’ha d’exculpar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.

I què decidirá el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz?

Que s’ha de demanar al Suprem que amnistiï tots els líders del procés i s’anul·lin les ordres de detencions.

Què faran els 4 fiscals díscols del Suprem?

Probablement apartar-se, però el critri del fisal general s’imposarà al de la Junta perquè la Fiscalia és jeràrquica.

I què farà el Suprem?

Probablement no aplicar el criteri del fiscal general (i, per tant, de la Fiscalia) sinó el dels fiscals díscols, ja que, a l’igual que ells, va decidir que els líders del procés s’havien enriquit personalment quan va descartar aplicar-los la reforma del delicte de malversació. L’enriquiment personal és una de les causes per no aplicar la llei d’Amnistia.

Per què diu el Suprem que hi va haver enriquimiment personal si ningú es va posar els diners a la butxaca?

La reforma de la llei parla d’enriquiment patrimonial, i el Suprem diu que l’enriquiment reputacional és equivalent al patrimonial.

No és això una interpretació extravagant?

Sí.

No és un motiu de prevaricació?

No.

Tot això passarà després de presentar una qüestió prejudicial a la justicia europea o un recurs al Tribunal Constitucional?

No. El Suprem no presentarà recursos en relació a la malversació. No plantejarà dubtes per aplicar-la o dilatar-la, sinó que simplement no l’aplicarà al·legant que els líders del procés no s’hi poden acollir. Els recursos al Constitucional o a Europa els presentarà, en tot cas, per altres aspectes de la llei.

Aquesta no aplicació, els afectats, la poden recórrer a Europa?

Sí, previ pas pel Constitucional. Estem parlant de molts anys.