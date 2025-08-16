Un estudi ho confirma: aquest és l’electrodomèstic que dispara la factura de llum més que qualsevol altre
Cada espanyol pot consumir fins a 800 kWh anuals només per aquest aparell, sent fonamental el seu manteniment i temperatura
Una anàlisi sobre el consum elèctric a les llars espanyoles ha revelat dades preocupants per als consumidors. L’estudi demostra que l’escalfador d’aigua elèctric es posiciona com el segon consumidor d’energia domèstica més gran, únicament superat pels sistemes de calefacció, el que està generant un impacte significatiu a les factures mensuals d’electricitat.
Dades que sorprenen: l’impacte en el consum
Segons els últims estudis realitzats a Espanya, un escalfador elèctric consumeix aproximadament 800 kWh per persona a l’any. Per posar-ho en perspectiva, una família de quatre membres amb un termos de 200 litres pot arribar a consumir fins a 3.200 kWh anuals, el que suposa més de 600 euros a la factura elèctrica amb les tarifes actuals.
Comparativa amb altres electrodomèstics
El consum de l’escalfador elèctric destaca significativament quan ho comparem amb altres aparells domèstics habituals:
- Frigorífic amb congelador: 350 kWh/any
- Rentaplats: 200 kWh/any
- Televisor: 200 kWh/any
- Router: 150 kWh/any
- Forn elèctric: 130 kWh/any
- Rentadora: 100 kWh/any
Claus per optimitzar el consum
Els experts en eficiència energètica assenyalen diversos factors crucials per reduir el consum de l’escalfador elèctric:
1. Temperatura òptima: Contràriament a la creença popular, no és necessari mantenir l’aigua a 60°C. Una temperatura entre 50-55°C és suficient per a l’ús diari i prevé el desenvolupament de legionel·la.
2. Manteniment regular: L’acumulació de calç a les resistències pot augmentar significativament el consum energètic. Es recomana realitzar un manteniment professional periòdic.
3. Dimensionament adequat: És fonamental triar un escalfador amb la capacitat apropiada per al nombre d’usuaris.
Consells pràctics per a l’estalvi
Per minimitzar l’impacte en la factura elèctrica, els especialistes recomanen:
- Programar l’escalfador perquè funcioni durant les hores vall de la tarifa elèctrica
- Aïllar adequadament les canonades d’aigua calenta
- Considerar la instal·lació de sistemes solars tèrmics com a complement
- Realitzar revisions periòdiques per detectar fugues o pèrdues d’eficiència