La cúpula fiscal avala la decisió de García Ortiz d’amnistiar Puigdemont

La cúpula fiscal ha avalat per tot just dos vots la decisió del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, de demanar al Suprem que perdoni l’expresident català Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes del procés tots els seus delictes i retiri les ordres de detenció nacionals.

Aquesta serà la postura definitiva que el Ministeri Públic traslladarà aquest dimecres al Suprem, que ara haurà de decidir si aplica o no l’amnistia als condemnats i processats.

L’escrit amb aquesta postura de la Fiscalia no el firmaran els quatre fiscals de l’alt tribunal que van participar en el judici als líders independentistes, ja que s’han apartat de la causa després de defensar que no es perdoni la malversació ni s’aixequin les ordres de detenció nacionals.

Seran la tinenta fiscal del Suprem, Ángeles Sánchez Conde, i el fiscal de sala cap del Penal en l’alt tribunal, Joaquín Sánchez-Covis, els encarregats de firmar-los, informen fonts fiscals.

Després de més de cinc hores de reunió, la Junta de Fiscals de Sala, el principal òrgan assessor del fiscal general compost per 38 fiscals més García Ortiz, ha recolzat amb 19 vots a favor i 17 en contra la tesi del fiscal general de perdonar tots els delictes, davant la posició dels quatre fiscals del Suprem, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza i Fidel Cadena. Hi ha hagut una abstenció.

Aquests quatre fiscals advocaven per deixar fora d’una possible amnistia la malversació, doncs entenien que la llei exclou els actes que "impliquen un enriquiment personal o un benefici patrimonial" i a més va afectar els interessos financers de la UE.

Preval així la posició del fiscal general, que nega que aquests interessos econòmics comunitaris es veiessin afectats, i que rebutja així mateix que hi hagués "ànim d’enriquiment" personal en aquest ús de diners públics per al referèndum de l’1-O, per la qual cosa és partidari també d’aixecar les ordres de detenció nacionals.