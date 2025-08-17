El poble de Lleida que passa de zero a cent habitants durant l'estiu
No té població estable al llarg de l’any, però reuneix en períodes de vacances un centenar d’antics veïns i els seus descendents, que contribueixen a conservar-lo
Baén és un poble del Pallars Sobirà sense població estable durant tot l’any. Té nou veïns censats, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), però en realitat només uns quants hi passen temporades o el visiten en cap de setmana. Tanmateix, aquesta localitat del municipi de Baix Pallars reviu en períodes de vacances, quan arriba a reunir un centenar de persones, gairebé tots antics veïns i els seus descendents.
Així va succeir el cap de setmana passat, quan la localitat va celebrar la festa major, amb un programa que va incloure una conferència, competicions i un sopar popular. La va organitzar l’associació cultural La Barga, constituïda fa uns quinze anys i que engloba representants de les onze cases que componen el poble. L’organització de les festes és només un exemple de com els antics veïns, els seus fills i els seus nets, es distingeixen dels simples turistes. No es limiten a visitar el poble i l’entorn, sinó que també contribueixen a conservar-lo i dotar-lo d’activitat social i cultural.
En els últims anys, han treballat per tal d’aconseguir la rehabilitació de l’església, posant d’acord administracions i bisbat i sol·licitant ajuts per a les obres. També han reivindicat i col· laborat per millorar la captació d’aigua que rega horts als afores del poble.
Baén va ser fins al 1969 la capital del seu propi municipi, que englobava també els pobles de Bresca, Useu, Buseu, Sant Sebastià, Castellnou, Sarroca, Cuberes, Solduga i Espluga de Cuberes. Aleshores ja patia un declivi de població comuna en moltes altres localitats de muntanya, fins a arribar a tot just un parell de veïns als anys vuitanta. Mai no va quedar del tot buit, ja que antics habitants visiten amb freqüència el seu poble natal.