La ANC toma las calles por la amnistía

La ANC volvió ayer a movilizarse por las calles de Barcelona en su primera manifestación con el cantante Lluís Llach como presidente de la organización para reclamar la aplicación de la amnistía a todos los “represaliados” y pedir a los partidos independentistas que “se enfrenten” al Gobierno por su aplicación. “Los jueces están tergiversando el sistema para no aplicar la norma a los dirigentes políticos independentistas”, aseveró la vicepresidenta de la entidad, Nohemí Zafra, que advirtió de que la cúpula de la magistratura está cometiendo una “ilegalidad” y “prevaricación constante” no amnistiando a independentistas pero sí a policías que “pegaron de manera indiscriminada y desproporcionada a personas que ejercían derechos democráticos”.

La marcha, que congregó a unas 1.500 personas según la Guardia Urbana, recorrió el centro de la capital catalana con gritos en favor de la independencia, pero también en contra de un posible Govern del PSC. “Un personaje como Salvador Illa no puede ser investido presidente de la Generalitat”, aseguró Llach a su llegada a plaza Sant Jaume. La protesta arrancó en la plaza Urquinaona y fue bajando por Via Laietana hasta llegar a Plaza Sant Jaume, donde se hizo el acto de clausura. En este momento, algunos manifestantes lanzaron pan duro a las puertas del Palau de la Generalitat. La acción buscaba simbolizar la frase de la canción de Ovidi Montllor: “Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer”. El máximo dirigente de la ANC pidió a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que regresó el viernes de Suiza, que rechace “toda colaboración por activa y pasiva para que las tinieblas del 155 no ocupen el asiento de la dignidad nacional”, pese a que ayer el PSC volvió a insistir que Illa es el “único” con opciones de gobernar.Entre los asistentes hubo varios políticos, como la líder de la CUP, Laia Estrada, o la presidenta de Junts, Laura Borràs. A la marcha asistió también una delegación de 24 personas de Tàrrega per la Independència (asamblea local de la ANC) que se trasladaron hasta Barcelona en un autobús. La entidad explicó, sin embargo, que más gente del Urgell y otros puntos de Lleida fue en su propio vehículo.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, que el viernes volvió a Catalunya, solicitó un encuentro de “alto nivel” con el presidente Pedro Sánchez para poner sobre la mesa la financiación singular de Catalunya. Rovira pidió abordar este tema en un encuentro presencial en La Moncloa recordando que los republicanos son uno de los socios que “aguantan” la legislatura y que hay acuerdos que sirvieron para investirle presidente que están pendientes de cumplirse. La secretaria ligó estos acuerdos pendientes con las negociaciones que a la vez los republicanos mantienen con el PSC por una investidura de Salvador Illa. Rovira, asistió ayer a un encuentro de mujeres de ERC.

En otro orden de cosas el exdirector de comunicación de ERC, Tolo Moya, al que el partido ha acordado expulsar por el caso de los carteles contra los Maragall, lamentó la “falta de garantías” en la investigación interna, alegando que miembros de la Comisión Ética están “implicados en diferentes pruebas presentadas”. Así, apuntó directamente a Rovira como responsable, ya que, según él, en marzo pedía “hacer acciones a la estructura B del partido”, en la que todavía participaban los sancionados por los carteles.

Comín prevé que su vuelta se retrase hasta después de otoño

El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, dio ayer marcha atrás en su intención de volver a Catalunya junto al expresident Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig para la próxima sesión de investidura en el Parlament. Aunque había asegurado que ésta era su intención, Comín considera ahora que su situación no es la misma porque, a diferencia de sus compañeros de partido, él no es diputado del Parlament y no tendría la protección de que el presidente de la cámara, Josep Rull. Comín lamentó que la decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía y mantener sus órdenes de detenciones por un delito de malversación harán que su “exilio se alargue” en el tiempo. “Ahora lo que sé es que la cosa se alarga bastante y contra lo que hubiera deseado, no volveré este verano o este otoño; parece claro que no”, afirmó en declaraciones al canal 3/24. El eurodiputado electo de Junts desvinculó su nueva situación de la de Puigdemont, de quien recordó que mantiene su intención de volver a Catalunya para la sesión de investidura, sea quien sea el candidato que se presente.