L'ANC pren els carrers per l'amnistia

L’ANC va tornar ahir a mobilitzar-se pels carrers de Barcelona en la seua primera manifestació amb el cantant Lluís Llach com a president de l’organització per reclamar l’aplicació de l’amnistia a tots els “represaliats” i demanar als partits independentistes que “s’enfrontin” al Govern central per la seua aplicació. “Els jutges estan tergiversant el sistema per no aplicar la norma als dirigents polítics independentistes”, va asseverar la vicepresidenta de l’entitat, Nohemí Zafra, que va advertir que la cúpula de la magistratura està cometent una “il·legalitat” i “prevaricació constant” no amnistiant independentistes però sí policies que “van pegar de manera indiscriminada i desproporcionada a persones que exercien drets democràtics”. La marxa, que va congregar unes 1.500 persones segons la Guàrdia Urbana, va recórrer el centre de la capital catalana amb crits en favor de la independència, però també en contra d’un possible Govern del PSC. “Un personatge com Salvador Illa no pot ser investit president de la Generalitat”, va assegurar Llach a la seua arribada a plaça Sant Jaume. La protesta va arrancar a la plaça Urquinaona i va anar baixant per Via Laietana fins a arribar a plaça Sant Jaume, on es va fer l’acte de clausura. En aquest moment, alguns manifestants van llançar pa dur a les portes del Palau de la Generalitat. L’acció buscava simbolitzar la frase de la cançó d’Ovidi Montllor: “Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.” El màxim dirigent de l’ANC va demanar a la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que va tornar divendres de Suïssa, que rebutgi “tota col·laboració per activa i passiva perquè les tenebres del 155 no ocupin el seient de la dignitat nacional”, malgrat que ahir el PSC va tornar a insistir que Illa és l’“únic” amb opcions de governar. Entre els assistents hi va haver diversos polítics, com la líder de la CUP, Laia Estrada, o la presidenta de Junts, Laura Borràs. A la marxa va assistir també una delegació de 24 persones de Tàrrega per la Independència (assemblea local de l’ANC) que es van traslladar fins a Barcelona en un autobús. L’entitat va explicar, tanmateix, que més gent de l’Urgell i altres punts de Lleida va anar-hi amb el seu vehicle.

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, que divendres va tornar a Catalunya, va sol·licitar una reunió d’“alt nivell” amb el president Pedro Sánchez per posar sobre la taula el finançament singular de Catalunya. Rovira va demanar abordar aquest tema en una trobada presencial a la Moncloa recordant que els republicans són un dels socis que “aguanten” la legislatura i que hi ha acords que van servir per investir-lo president que estan pendents de complir-se. La secretària va lligar aquests acords pendents amb les negociacions que alhora els republicans mantenen amb el PSC per una investidura de Salvador Illa. Rovira va assistir ahir a una trobada de dones d’ERC.

En un altre ordre de coses l’exdirector de comunicació d’ERC, Tolo Moya, que el partit ha acordat expulsar pel cas dels cartells contra els Maragall, va lamentar la “falta de garanties” en la investigació interna, al·legant que membres de la Comissió Ètica estan “implicats en diferents proves presentades”. Així, va apuntar directament Rovira com a responsable, ja que, segons ell, al març demanava “fer accions a l’estructura B del partit”, en la qual encara participaven els sancionats pels cartells.

Comín preveu endarrerir el seu retorn fins passada la tardor

L’eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, va fer ahir marxa enrere en la seua intenció de tornar a Catalunya juntament amb l’expresident Carles Puigdemont i l’exconseller Lluís Puig per a la pròxima sessió d’investidura al Parlament. Malgrat que havia assegurat que aquesta era la seua intenció, Comín considera ara que la seua situació no és la mateixa perquè, a diferència dels companys de partit, ell no és diputat del Parlament i no tindria la protecció del president de la cambra, Josep Rull. Comín va lamentar que la decisió del Suprem de no aplicar-los l’amnistia i mantenir les seues ordres de detencions per un delicte de malversació faran que el seu “exili s’allargui” en el temps. “Ara el que sé és que la cosa s’allarga bastant i contra el que hauria desitjat, no tornaré aquest estiu o aquesta tardor; sembla clar que no”, va afirmar en declaracions al canal 3/24. L’eurodiputat electe de Junts va desvincular la seua nova situació de la de Puigdemont, de qui va recordar que manté la intenció de tornar a Catalunya per a la sessió d’investidura, sigui qui sigui el candidat que s’hi presenti.