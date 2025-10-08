Un mort a trets al barri de Cappont de Lleida
El presumpte autor, un home de 78 anys, s'ha entregat a la policia després de matar el seu gendre, un agent dels Mossos d'Esquadra
Un home ha mort aquest dimecres a la tarda en ser tirotejat al carrer Doctora Castells de Lleida, a l'altura del número 17. Segons les primeres informacions a les que ha tingut accés SEGRE, el presumpte autor, un home de 78 anys, s'ha entregat a la policia després de matar amb diversos trets el seu gendre, que es un agent dels Mossos d'Esquadra.
Els Mossos han obert una investigació per esbrinar les circumstàncies de l'homicidi, que estarien relacionades amb un conflicte familiar. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 15.24 hores.
Comunicat dels Mossos
Els Mossos d'Esquadra han emès un comunicat aquest vespre lamentant la mort del company aquest migdia:
"La Direcció General de la Policia i la Prefectura lamentem la mort violenta d'un mosso d’esquadra destinat a la comissaria del Pla d’Urgell-Garrigues, que aquesta tarda ha resultat mort a Lleida (Segrià).
En aquests moments dolorosos, volem expressar el nostre més sincer condol i tot el nostre suport a la seva família, amistats, companys i companyes. Compartim amb ells el reconeixement a la seva trajectòria i a la seva dedicació exemplar al Cos de Mossos d’Esquadra durant els 21 anys de servei."
Al comunicat també han explicat que han activat serveis psicològics per atendre els companys de la comissaria on estava destinada la víctima.
Ampliarem la informació