El poble amb la renda mitjana més baixa de Catalunya és a Lleida: consulta el mapa amb les dades
Per altra banda, Matadepera, al Vallès Occidental, és el municipi de Catalunya amb més renda mitjana per persona, amb 24.814 euros
L'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) ha publicat, com cada any, el seu índex socioeconòmic territorial, amb dades molt rellevants sobre la població de cada un dels municipis de Catalunya. Entre les dades recollides pels experts, hi ha el percentatge de població ocupada, el de treballadors de baixa qualificació, el de la població d'estudis baixos, el de la població jove sense estudis postobligatoris, el dels estrangers de països de renda baixa o mitjana i la xifra mitjana de la renda per persona a cada municipi.
En aquest últim cas, un municipi de Lleida és el que menys renda mitjana per persona percep durant l'any a Catalunya. És un poble del Solsonès de 230 habitants: Odèn, que, de mitjana, els seus habitants cobren 6.274 euros durant un any. El següent poble amb la renta més baixa ja cobra 9.583 euros de mitjana i també és de Lleida. És Bovera, el poble de Catalunya amb més població sense estudis. Albanyà, a l'Alt Empordà, és el tercer municipi amb la renda mitjana més baixa, amb 10.183 euros de mitjana.
Per altra banda, Matadepera, al Vallès Occidental, és el municipi de Catalunya amb més renda mitjana per persona, amb 24.814 euros. Bolvir i Palau de Santa Eulàlia, tots dos a la província de Girona, són segon i tercer a la llista, amb 24.812 i 24.437 euros respectivament. A Lleida, el municipi amb una renda mitjana més alta és Vilamòs, a la Val d'Aran, amb 24.000 euros de mitjana a l'any.