Aquest poble del Pallars és el municipi de Catalunya amb menys població ocupada: consulta el mapa amb totes les dades
Talarn, al Pallars Jussà, és el poble de Catalunya amb menys persones de 20 anys treballant amb només un 37,1% d'ocupació, mentre que Calpolat, al Bergadà, amb un 86% és el que més en té
L'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) ha publicat, com cada any, el seu índex socioeconòmic territorial, amb dades molt rellevants sobre la població de cada un dels municipis de Catalunya. Entre les dades recollides pels experts, hi ha el percentatge de població ocupada, el de treballadors de baixa qualificació, el de la població d'estudis baixos, el de la població jove sense estudis postobligatoris, el dels estrangers de països de renda baixa o mitjana i la xifra mitjana de la renda per persona a cada municipi.
Pel que fa a la població ocupada de Catalunya, és a dir, el percentatge de la població de 20 a 64 anys afiliats a la Seguretat Social, un poble de Lleida és el que en surt pitjor parat a tot Catalunya. Es tracta de Talarn, al Pallars Jussà, que només té un 37,1% de població ocupada. El segon poble de la llista amb menys treballadors, de fet, també està a la demarcació de Lleida. En concret, a la Vall d'Aran: Bausen. El municipi aranés té un 39,3% de població ocupada, molt per sota del 45% de Forès, a la Conca de Barberà, que es queda amb la tercera posició per sota del rànquing.
El poble amb més població activa laboralment és Capolat, al Bergadà, amb un 86%, però el segueix un poble de la província de Lleida: Lladurs, al Solsonès. Amb 185 habitants, té un 85,3% de la població ocupada.