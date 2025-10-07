Talarn, al Pallars Jussà, tercer municipi de Catalunya amb més joves amb estudis superiors de mitjana: aquí el mapa
Amb un 5,4%. Barbens, al Pla d'Urgell, en canvi, és el segon poble amb més joves sense estudis superiors, amb un 56,1%
L'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) ha publicat, com cada any, el seu índex socioeconòmic territorial, amb dades molt rellevants sobre la població de cada un dels municipis de Catalunya. Entre les dades recollides pels experts, hi ha el percentatge de població ocupada, el de treballadors de baixa qualificació, el de la població d'estudis baixos, el de la població jove sense estudis postobligatoris, el dels estrangers de països de renda baixa o mitjana i la xifra mitjana de la renda per persona a cada municipi.
Pel que fa a la població jove sense estudis postobligatoris, és a dir, els habitants de 20 a 34 anys que, com a màxim, tenen aprovada la secundària, un municipi de Lleida és dels que té millor percentatge. És Talarn, al Pallars Jussà, amb només un 11,1% dels joves sense estudis superiors. Una dada sorprenent, tenint en compte que Talarn és el poble amb menys població ocupada a tot Catalunya. El municipi amb més joves amb estudis superiors de Catalunya és Fontanals de Cerdanya, a la província de Girona, amb només un 1,1% dels seus joves sense estudis postobligatoris.
A l'altra banda de la moneda hi tenim la Junquera. El poble fronterer és el que, de mitjana, més joves sense estudis té a Catalunya, amb un 57,6%. Barbens, al Pla d'Urgell, és el segon poble de Catalunya amb menys joves graduats en estudis superiors, amb un 56,1% dels joves.