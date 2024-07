El exdirector de comunicación de ERC no acepta la culpa de los carteles de los Maragall y se defenderá "por vía judicial"

Publicado por acn

​

Verificado por Creado: Actualizado:

El exdirector de comunicación de ERC, Tolo Moya, ha explicado en un comunicado que no acepta que se le quiera cargar a él el caso de los carteles de los Maragall y ha anunciado que se defenderá "por vía judicial". Después de haber sido demandado por el partido y cesado como asesor a la Diputación de Barcelona bajo la sospecha de la formación que ha filtrado unos audios en qué miembros de la cúpula discutían como minimizar el impacto del caso, Moya ha acusado a ERC de situarlo como responsable de la trama desde el inicio "sin aportar ningún tipo de prueba" y ha asegurado que no permitirá que se le acuse de nada de lo que no es "responsable". En cambio, sí acepta "de manera formal" el cese porque no se siente "identificado" con la manera de hacer de la dirección actual de ERC.

Moya también acusa a la formación de haber ido cambiando la versión de los hechos a medida que se han ido conociendo más detalles y haber "mentido" sobre "el conocimiento y el encubrimiento del caso de manera reiterada".

El exdirector de comunicación de ERC afirma, a más que su cese, "demuestra una vez más ser una medida desesperada para silenciar a quién formalmente, y desde dentro, ha pedido que se sigan investigando los hechos para llegar a toda la verdad".

En el comunicado Moya también ha querido distinguir entre el partido y "la manera de hacer de gente que, desde su posición, se cree con el poder de actuar de manera deliberada sin ningún tipo de moral contra cualquier persona, incluso contra sus compañeros de partido."

Por todo ello, afirma que no permitirá que se le acuse de nada de lo que no es "responsable" y asegura que junto con su abogado seguirá trabajando para que los hechos se aclaren, "ahora por vía judicial".