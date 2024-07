El TC también ordena rebajar la condena a Zarrías

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del Tribunal Constitucional también ha anulado la condena por prevaricación contra el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías por el caso de los ERE y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte otra resolución en la que rebaje los nueve años de inhabilitación a los que fue sentenciado.

En la misma línea que la seguida al revisar las penas de otros ex altos cargos, la corte de garantías estimó ayer parcialmente los recursos del exconsejero de Presidencia andaluz y del exviceconsejero y ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano contra sus condenas a nueve años de inhabilitación.Termina así el tribunal de revisar la docena de recursos sobre los ERE y lo hace con el mismo equilibrio de fuerzas que las anteriores resoluciones: los siete magistrados progresistas han votado a favor de las rebajas y los cuatro conservadores en contra.El Constitucional anula la sentencia de la Audiencia de Sevilla, confirmada después por el Tribunal Supremo, al considerar que vulneró sus derechos a la legalidad penal, e insta a dictar una nueva que reducirá sus condenas de inhabilitación, como hizo el martes con los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el caso de este último, también borró su condena por malversación. La corte de garantías ha seguido los mismos argumentos plasmados hasta ahora en este caso: la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de prevaricación pues este tipo de actuaciones ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el gobierno en el ejercicio de sus funciones.