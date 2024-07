El TC també ordena rebaixar la condemna a Zarrías

El ple del Tribunal Constitucional també ha anul·lat la condemna per prevaricació contra l’exconseller andalús Gaspar Zarrías pel cas dels ERO i ha ordenat a l’Audiència de Sevilla que dicti una altra resolució en la qual rebaixi els nou anys d’inhabilitació a què va ser sentenciat.

En la mateixa línia que la seguida al revisar les penes d’altres exalts càrrecs, la cort de garanties va estimar ahir parcialment els recursos de l’exconseller de Presidència andalús i de l’exviceconseller i exdirector general de Pressupostos Antonio Vicente Lozano contra les seues condemnes a nou anys d’inhabilitació. Acaba així el tribunal de revisar la dotzena de recursos sobre els ERO i ho fa amb el mateix equilibri de forces que les anteriors resolucions: els set magistrats progressistes han votat a favor de les rebaixes i els quatre conservadors, en contra.El Constitucional anul·la la sentència de l’Audiència de Sevilla, confirmada després pel Tribunal Suprem, al considerar que va vulnerar els seus drets a la legalitat penal, i insta a dictar-ne una de nova que reduirà les seues condemnes d’inhabilitació, com va fer dimarts passat amb els expresidents andalusos Manuel Chaves i José Antonio Griñán. En el cas d’aquest últim, també va esborrar la seua condemna per malversació. La cort de garanties ha seguit els mateixos arguments plasmats fins ara en aquest cas: l’elaboració dels avantprojectes i la seua aprovació com a projectes de llei no pot ser constitutiva de prevaricació ja que aquest tipus d’actuacions ni són resolucions ni han recaigut en un assumpte administratiu, al tractar-se d’actes dictats pel govern en l’exercici de les seues funcions.