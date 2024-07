Biden abandona la carrera a la reelección y relanza a su vicepresidenta, Kamala Harris

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Joe Biden, decidió ayer abandonar la carrera a la reelección en las presidenciales del próximo noviembre, por el interés del partido demócrata y del país, informó en un comunicado. El mandatario cede así a la presión que desde hacía días venia sufriendo desde dentro de su propia formación por las dudas sobre su capacidad mental y física para asegurarse un segundo mandato. Durante tres semanas Biden intentó sin éxito apaciguar las cada vez más crecientes críticas entre las filas demócratas por su fracaso en el primer debate contra Trump, que levantó muchas dudas sobre su capacidad para hacer campaña hasta noviembre y volver a pilotar la primera potencia mundial. La actuación de Biden durante aquel debate, y otros comportamientos erráticos, como confundir durante una rueda de prensa al presidente ucraniano Volodímir Zelenski con el presidente ruso, Vladímir Putin, desató una auténtica rebelión dentro de las filas demócratas que fue escalando hasta que figuras destacadas del partido, como el expresidente Barack Obama, llegaron a sugerir su relevo. También le solicitaron que diera un paso al lado importantes donantes y celebridades. El panorama se ennegreció aún más a raíz del intento de asesinato de Trump hace una semana en Pittsburgh y tras tener que cancelar sus actos de campaña por dar positivo en Covid-19 y tener que recluirse.

El presidente estadounidense aseguró que ocupar el cargo fue “el mayor honor” de su vida y admitió que pretendía “buscar la reelección”. Sin embargo, apostó por dar un paso atrás y centrarse en cumplir sus deberes como presidente. También detalló que dará más detalles en una intervención la próxima semana. “Por ahora, déjenme expresar mi gratitud más profunda a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido”, añadió.Asimismo, dio las gracias a su vicepresidenta, Kamala Harris, uno de los nombres con más fuerza para sustituirle como candidato y pidió el voto para ella. “Escogerla de número dos en 2020 fue la mejor decisión y le apoyaré como candidata demócrata a presidenta”, aseguró en un mensaje en X. Sin embargo, será el partido demócrata, que celebra en agosto una convención nacional, el que declarará formalmente a sus candidatos. Si finalmente es la elegida –ayer mismo aceptó presentarse–, será la segunda mujer candidata a presidenta del partido demócrata.

Trump: “ Nunca ha sido apto para ocupar la presidencia”

La reacción del expresidente y candidato de los republicanos, Donald Trump, al anuncio de abandono de Joen Biden no se hizo esperar. “El corrupto de Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!”, declaró en un mensaje en la red social Truth. Trump, quien perdió contra Biden en las presidenciales de 2020 y nunca ha admitido su derrota, le acusó de haber conseguido el cargo “mediante mentiras” y aseguró que todos los que le rodeaban, incluidos los medios de comunicación, sabían “que no era capaz de ser presidente”. Después comentó el apoyo de a su vicepresidenta, Kamala Harris, como posible candidata a las elecciones del afirmando que será “más fácil de derrotar de lo que hubiera sido Biden”. El magnate ya cargó contra el presidente en un mitin el sábado en Michigan donde lo tildó de ser un hombre “enfermo, débil y patético”.